遊日注意｜大阪公園驚現肥美劇毒菇！幼童誤食或引嚴重併發症

暑假正值一家大細的遊日旺季，不過如果打算帶小朋友到大阪公園放電的家長，就必須提高警覺！近日，日本大阪市內的公園出現大量名為「大青褶傘」的劇毒菇類，由於其外觀肥美，極易被誤認作食用菇。萬一小朋友出於好奇採摘誤食，隨時引發嚴重併發症。大阪市政府目前已展開緊急清除工作，並呼籲大眾切勿採摘或食用。



幼童屬高危群組 誤食或引嚴重腸胃炎

據當地電視台報道，位於大阪市西區的「靭公園」內，近日發現這種劇毒菇類自行大量繁殖。過去曾有一名50多歲的男子因誤食毒菇後，出現嚴重嘔吐、腹痛及腹瀉等急性食物中毒反應，需緊急送院搶救，幸最終「保命」。

雖然大部分中毒個案在及時就醫後不會直接致命，但由於小朋友的抵抗力較弱，與長者及體弱人士同屬高危群組，一旦誤食，通常會在數小時內出現劇烈腸胃道症狀（如劇烈嘔吐、 急性腹痛、嚴重腹瀉）及脫水，甚至可能引發嚴重的併發症，後果嚴重。

日本大阪市西區的「靭公園」內出現大量名為「大青褶傘」的劇毒菇類。（小紅書/Eva IV）

日本大阪市西區的「靭公園」內出現大量名為「大青褶傘」的劇毒菇類。（小紅書/Eva IV）

日本大阪市西區的「靭公園」內出現大量名為「大青褶傘」的劇毒菇類。（小紅書/飯飽飽）

氣候暖化致市區大爆發 家長須守「四不原則」

為何毒菇會突然在市區公園湧現？近畿大學農學部白坂憲章教授解釋，大青褶傘菇原本多生長於熱帶及溫帶的腐葉土中。但受全球氣候變化影響，加上今年梅雨季節降雨量大，令這款毒菇在市區綠地（如大阪市西區的靭公園）大爆發。教授坦言，由於菇類會散播大量孢子，幾乎不可能完全根絕，預料明年仍會再度生長。

針對毒菇危機，大阪食安推進課強烈呼籲，市民面對不明野生菇類時，必須堅守「不採、不吃、不賣、不送人」的四不原則。

化毒為藥？專家正研發成抗癌新藥

雖然大青褶傘菇對普羅大眾而言是危險毒物，但在醫學界卻可能是未來的「救命草」。

日本立命館大學藥學部井之上浩一教授的研究團隊，目前正著手研究這類毒菇的成分，嘗試用於開發癌症治療藥物，期望日後可將致命毒素轉化為救人的抗癌新藥。