日本嬰兒食品出事｜龜田嬰兒米果鎘超標 或傷害腎臟、骨骼軟化

台灣衛福部食藥署於昨日(5日)公布邊境不合格品項，指共2批由「完美通商股份有限公司」報驗的日本「龜田嬰兒米果」，因重金屬鎘含量超標，逾176公斤需退運與銷毀。



遭退運的嬰兒米果為嬰幼兒穀物類輔助食品

日本「龜田嬰兒米果」」，被檢出重金屬鎘介於每公斤0.045至0.074毫克，依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品中，限量為每公斤0.040毫克，這2批日本的嬰兒米果必須退運或銷毀。

重金屬「鎘」主要傷害腎臟及骨骼軟化

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，重金屬「鎘」已被國際列為第一類致癌物。若然食品中鎘含量超標，主要會傷害腎臟，引致腎小管受損、蛋白尿等腎功能異常；嚴重時也可能導致骨骼軟化。而在日常生活中，攝入受污染的稻米、海鮮或食煙，均為鎘中毒的主要來源。

顏宗海更建議，多喝水有助促進體內代謝，若懷疑長期暴露於鎘，可至醫院進行尿液或血液檢驗。

鎘不斷在身體內累積 長期影響腎臟、神經發育及智力

除非鎘攝取量極大，否則不會有急性病徵如噁心、嘔吐、腹痛、肌肉痙攣。但長期攝取之下，隨時影響腎臟、、骨質疏鬆、軟骨症、神經發育及智力。而鎘在人體內的生物半衰期極長，通常在 10 至 30 年之間。

1. 腎臟功能受損

長期攝取鎘容易導致腎小管受損，出現蛋白尿、糖尿、胺基酸尿等慢性腎病變。

2. 骨骼與生長影響

鎘會干擾鈣質的吸收與代謝，影響小朋友的骨骼發育，可能導致骨骼軟化、變形，導致發育遲緩的現象。

3. 神經系統發育

最新研究(鎘對神經發育影響)顯示，早期鎘暴露同智商（IQ）下降、學習障礙、過度活躍（ADHD）有顯著關聯。鎘會穿過血腦屏障，直接干擾大腦神經傳導。