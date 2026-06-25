日本推出治療ADHD手機遊戲需獲醫生處方　改善速度快傳統治療3倍

治療ADHD遊戲｜日本近日推出一款針對兒童過度活躍症（ADHD）的治療遊戲，玩家要同時完成多項任務，訓練注意力及認知控制能力。臨床試驗顯示，患者使用程式後，ADHD症狀的改善速度比傳統治療快約3倍。



日本推治療ADHD手機遊戲

近日，日本藥廠鹽野義製藥株式會社，推出一款專為過度活躍症（ADHD）兒童而設的手機遊戲「ENDEAVORRIDE」，是日本首款用於治療ADHD的應用程式。目前在日本已經納入醫療保險。醫生處方後，家長就可以透過下載代碼，在手機或平板上下載遊戲。

美國Akili公司開發原型

「ENDEAVORRIDE」的原型是由美國Akili公司開發的遊戲「EndeavorRx」。該款遊戲已於2020年獲美國美國食品藥物管理局批准，成為全球第一款以數碼遊戲形式輔助治療的產品。

臨床試驗顯示 改善速度快傳統治療3倍

藥廠招募了164名6至17歲的ADHD患者進行臨床實驗，現時「ENDEAVORRIDE」已通過第三期臨床試驗。測試結果顯示，使用程式的兒童，症狀改善速度比傳統治療快約3倍。

有醫生指出，約一半的病人雖然了解藥物能改善ADHD狀況，但仍不願服藥。這款遊戲能為患者提供新的治療選擇。

日本近日推出一款針對兒童過度活躍症（ADHD）的治療遊戲，玩家要同時完成多項任務，訓練注意力及認知控制能力。（PhotoAC）

玩法簡單助有助刺激前額葉

遊戲玩法簡單，兒童只需透過手機或平板，控制飛行角色左右移動以避開障礙物，同時要點擊畫面上出現的指定目標，遊戲難度會按照玩家的表現自動調整。過程中兒童要處理多項任務，有助刺激前額葉，改善注意力、專注力及認知控制能力。

兒童只需要每日玩一次、每次約25分鐘，持續6星期便能有明顯改善。這款程式是用來輔助治療ADHD，並非完全取代藥物、行為治療等治療方法。