調查：Z世代平均10歲開社交帳戶　6招教小朋友安全用社交媒體

在數碼時代，社交媒體已成為青少年生活不可或缺的一部分。不過，小朋友過早接觸網絡世界，家長難免擔心他們的人際關係和精神健康。香港基督教服務處近日公布一項關於「青少年孤獨感與網上狀況調查」，發現高達93.4%的受訪者有使用社交媒體，最年輕甚至在2.6歲已經擁有帳號，可見小朋友接觸網絡的年齡有偏早趨勢。



Z世代日花4小時上網 最細2.6歲已「開戶」

調查以問卷方式訪問572位11至24歲的Z世代青年。結果發現，高達93.4%的受訪者有使用社交媒體，他們首次擁有個人帳號的平均年齡僅為10.3歲，最年輕的受訪者甚至在2.6歲已經擁有帳號，可見小朋友接觸網絡的年齡有偏早趨勢。他們每日平均花4.1小時於社交媒體上，最長更高達18小時。

高度活躍者擁逾11個帳號

在帳號數量方面，近4成受訪青年擁有3至5個社交媒體帳號，當中有13%的「高度活躍者」更擁有11個或以上帳號；至於最熱門的平台，WhatsApp（88.2%）及Instagram（75.7%）穩佔首兩位。

而新興平台如小紅書及Threads（各佔39.5%），已超越傳統平台Facebook（33.5%），反映時下年輕人更偏好「內容導向」和「熱話互動」的網上交流模式。

調查又發現，青年使用社交媒體的主要目的為「娛樂」及「與現有朋友保持聯絡」；相反，在「認識新朋友」、「獲得陪伴」及「獲得網友幫助」方面的評分相對較低，顯示社交媒體在擴展人際網絡及提供深層情感支援的作用有限。

最年輕的受訪者在2.6歲已經擁有社交媒體帳號。（資料圖片）

孤獨感元兇：網絡負面互動+現實人際疏離

不少家長擔心上網會令小朋友變得孤僻。調查採用「UCLA孤獨感量表」發現，社交媒體「使用者」的孤獨感（平均20.5分），的確略高於「非使用者」（17.7分），當中有5.8%的使用者甚至處於「社會孤立」程度。

不過，調查結果亦指出，社交媒體本身並非青年孤獨感的唯一根源。真正推高孤獨感風險的，是「網絡上的負面經歷」及「現實人際關係疏離」。換言之，單是禁止使用社交媒體未必能解決問題，減少網絡負面互動，並促進現實生活中的人際連結，才是降低青少年孤獨感的關鍵。

媽媽分享：6大方法教小朋友安全用社交媒體

面對小朋友不斷請求開社交媒體帳號，家長有時都會心軟。一位育有兩個孩子的媽媽就分享以下6個實用建議，幫助小朋友建立健康的網絡習慣：

1. 關注孩子的帳戶：

主動加入孩子的社交圈，了解他們的網上動向，但緊記要給予空間，不要隨便留言干涉

2. 教導網絡無隱私：

教育小朋友社交媒體沒有絕對的隱私，即使設定私隱權限或發布私人帖文，也有機會被人截圖，必須小心網上的一言一行

3. 設立家庭帳戶：

如果小朋友年紀尚幼，可為他們開設受家長管理的家庭帳戶，讓他們在相對安全的環境下與朋友聯繫

4. 不准私下使用：

規定孩子只能在客廳等公共空間，使用大屏幕電腦上網。這既能方便家長監察，亦有助減少使用時間及潛在的網絡問題

5. 設定使用時間：

家長宜與孩子共同協定每天的網上時間，並利用計時器提醒，有助減少雙方的摩擦和爭吵

6. 安排現實聚會時間：

相比起幾百個網友，小朋友更需要幾位可以交心的密友。家長可多為孩子安排與朋友面對面的聚會，如看電影、打保齡球及大食會等，建立真實的情感連繫