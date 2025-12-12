兒童接觸社交媒體多達2.5小時？研究指或損害專注力及增ADHD機率

ADHD｜你們的孩子是否過度依賴使用社交媒體？有研究指出，兒童使用社交媒體的頻率可能與專注力下降有關，甚至有機會出現注意力不足過度活躍症（ADHD）。



在過去15年中，社交媒體的使用率急劇增加，同時瑞典及其他地區出現ADHD的人士有所上升。卡羅琳斯卡學院（Karolinska Institutet）與美國俄勒岡健康與科學大學（ Oregon Health & Science University）的研究人員早前調查社交媒體使用與兒童專注力之間的潛在關聯。

研究對8,324名美國9歲至10歲的兒童進行了為期4年的調查，當中由孩子兒童記錄自己使用社交媒體、觀看電視/影片及玩電子遊戲的時間，以及由家長們評估孩子的注意力和衝動行為。

13歲兒童使用社交媒體達2.5小時 出現注意力不集中症狀

結果顯示，9歲兒童平均每天使用社交媒體的時間約30分鐘，13歲兒童則是達到了2.5小時。 而長時間使用社交媒體（如 Instagram、Snapchat、TikTok 等）的兒童，逐漸出現了注意力不集中的症狀。不過，這種關聯在觀看電視或玩電子遊戲的兒童中未被發現。卡羅林斯卡學院教授Torkel Klingberg推測，由於社交媒體的內容會為用家帶來持續的資訊量，或是用家會不斷思考是否收到新訊息，當中可能會導致他們注意力分散。

研究引述美國全國兒童健康調查數據顯示，兒童出現ADHD的比例由2003至2007年的9.5%上升至2020至2022年的11.3%，Torkel Klingberg推測，這種情況有機會是由使用社交媒體導致。