研究證實 社交媒體使青少年閱讀能力下降 但處理資訊速度更快！

兒童健康｜常聽聞過度依賴社交媒體會導致青少年的專注力不足，近日有研究證實，原來社交媒體會更進一步影響青少年的閱讀發展能力，但同時增加青少年處理資訊的速度。



據統計，在8至12歲兒童中便有18%每天都使用社交媒體，而表示自己活躍於社交媒體的青少年佔84%，並平均每天使用長達1小時27分鐘。有見及此，一項發表在Journal of Research on Adolescence的研究針對探討青少年對社交媒體的使用時間，與其流動智力和固定智力發展之間的關聯。

是次研究利用美國「青少年大腦認知發展」（Adolescent Brain Cognitive Development）約 12,000 名青少年的縱向數據，分別持續追蹤青少年由10歲至14歲的表現，每隔一年便為青少年進行認知測驗評估其認知能力。

減少體驗豐富認知能力活動的機會 使閱讀能力下降

研究結果發現，青少年過度使用社交媒體與其閱讀能力下降有關。研究人員推測其一原因為，當孩子投放更多的時間在使用社交媒體上，其閱讀時間便愈少，導致閱讀能力的發展滯後。同時，長時間使用社交媒體可能會減少機會讓青少年去體驗豐富認知能力的活動，例如閱讀、結構化學習和親子對話等等。

資訊處理速度更快 反應時間更短

不過，研究人員強調，社交媒體並非完全為青少年帶來負面影響。研究結果又指出，經常使用社交媒體的青少年，其資訊處理速度會更快，反應時間會更短。研究人員推測，由於使用社交媒體涉及快速滾動螢幕、快速反應和多工操作，進而鍛鍊了視覺處理速度。

限制青少年使用電子螢幕的時間

青少年身處於神經發育的關鍵期，這段時間的環境刺激會影響大腦發展。因此，過度依賴社交媒體可能會長遠影響其基礎認知能力。研究建議，家長與教育者限制青少年使用電子螢幕的時間，鼓勵他們在使用社交媒體的行為上保持適度距離。