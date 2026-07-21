港人北上深圳拼豆成熱潮 劣質有毒膠珠藏甲醛及燙傷危機

拼豆安全問題｜網民周先生早前與太太北上遊玩時，參與拼豆體驗，兩小時約60元人民幣。期間，他提及空氣中有一陣怪味，不知道是否在加熱拼豆時散發出來，隨即引起安全憂慮。而早在4月時，內地也有一宗拼豆引發火災案件致女童觸電死亡，到底拼豆存在甚麼健康及安全隱憂？



網民體驗拼豆時聞到陣陣怪味

網民周先生表示，上月與太太深圳北上消遣時，曾到訪羅湖一間拼豆店體驗。他指，店內環境舒適，兩人只花費60元人民幣就慢慢玩樂約兩小時，性價比極高。不過，他指出當時店內曾瀰漫著一股不太好聞的怪味，心存有安全憂慮。同時亦表示，體驗後未會再次光顧。

拼豆低成本玩意卻暗藏安全隱憂?

甚麼是拼豆？拼豆的玩法是，憑空想像或按個人喜好，將彩色的塑膠珠放到指定板上再排列，然後以熨斗加熱，使塑膠軟管邊緣融化再黏合。據《大公報》報導，這類手作店早已滿佈深圳，體驗價低而且容易上手，吸引不同年齡層人士參與。

然而，近期愈來愈多拼豆愛好者在社交平台上分享，表示玩拼豆後感到身體不適。當中以《人民日報》指出，部分消費者就拼豆高溫熔化過程中，發覺有刺鼻氣體，隨後出現眼睛不適感刺痛、喉嚨乾癢、臉部紅腫等徵狀，有人更懷疑是否甲醛中毒。

除了安全隱憂，更有生命危險！

26年4月，內地一名女童在家玩拼豆時，使用熨斗熨燙豆粒期間懷疑觸電，最終送院後搶救無效，宣告不治。內地曾有市場監管部門介入調查，發現不少拼豆套裝所附的熨斗均無安全認證，亦不符合國家安全標準，有機會引致燙傷、火災。

內地女童玩拼豆疑觸電身亡 接連出意外熨斗無認證電壓超標存風險

為何拼豆遇熱時會釋出毒素?

我們先了解拼豆原材料，拼豆這些膠粒慣常是聚乙烯（PE）或乙烯/醋酸乙烯酯共聚物（EVA）而成。當聚乙烯（PE）材料被熨斗以150℃至220℃ 高溫加熱時，溶化時會產生少量酸、酯、不飽和烴，以及甲醛和乙醛等物質。

單次釋放的甲醛量微乎其微，但是在密閉空間下長時間連續熨燙，有害氣體就會不斷積累。於是，人就會感到喉嚨痛、流鼻涕或出現感冒等的症狀。

如店家提供的膠粒為劣質產品或工業廢料，那高溫下釋出的有害氣體風險更是幾何級數上升。

買拼豆或膠粒時，有哪些注意事項？

1. 優先選購明確標註PE或EVA材質的產品，避開不明來歷的膠粒。

2. 熨燙時，要避免長時間加熱，同時保持通風並佩戴口罩以減少有害氣體吸入。

3. 孕期、哺乳期女性切勿進行熨燙操作。

4. 如玩拼豆產品後出現頭暈、噁心等不適症狀，應立即停止操作並及時就醫。

（小朋友篇)

1. 拼豆顆粒偏細，3歲以下嬰幼兒應嚴禁接觸，謹防誤食或引致窒息。

2. 如使用熨斗加熱時，家長應全程指導，確保避免燙傷或觸電等風險。