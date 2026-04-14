內地女童玩拼豆疑觸電身亡　接連出意外熨斗無認證電壓超標存風險

兒童安全｜內地女童玩拼豆時，使用熨斗熨燙豆粒期間懷疑觸電，最終送院後搶救無效，宣告不治。內地近日已有數宗拼豆手工意外，市場監管部門介入調查，發現不少拼豆套裝所附的熨斗均無安全認證，亦不符合國家安全標準，有機會引致燙傷、火災。



拼豆手工頻生意外 女童疑因觸電身亡

近期，內地年輕人流行「拼豆」手工，但亦接連發生多宗相關意外。據《央視》報導，今年3月，貴州省貴陽市一名女童在玩拼豆時，用熨斗熨燙豆粒期間懷疑觸電，送院搶救後不治。

同月，在山西運城，一名女孩在使用熨斗熨燙豆粒時，熨斗突然閃出火光、火花四濺，女童即時拔掉電源並遠離熨斗，手部不幸被燙傷。從相片可見，當時插座位置冒出濃煙。

甚麼是拼豆？

拼豆的玩法是將彩色的塑膠軟管放在板上排列，拼好圖案後再用熨斗加熱，融化塑膠軟管的邊緣使其黏合。可以拼豆製作出像素風格的杯墊、吊飾等。

拼豆套裝附熨斗 無安全認證電壓超標

早前，貴陽市市場監管部門對拼豆玩具展開專項調查，執法人員到批發市場抽查，發現不少拼豆玩具套裝都附有小熨斗或加熱棒，這些小型電器都未標示產品資料或商家資訊。

調查顯示，這些小型電器不僅缺乏3C認證，亦不符合中國玩具安全電壓標準。按規定，玩具在額定電壓供電下，任何兩個部件之間的工作電壓不得超過24V。

不少拼豆玩具套裝都附有小熨斗或加熱棒，這些小型電器都未標示產品資料或商家資訊。（央視）

熨斗沒有控溫裝置 或致燙傷火災

貴州省機械電子產品質量檢驗檢測院的工作人員，網購了2款熱銷的拼豆玩具，價格均低於30元人民幣。工作人員對玩具套裝中小熨斗進行測試，小熨斗通電3分鐘後，2款熨斗的底板溫度竟達到130度以上，溫度更隨時間持續上升。

這些小熨斗沒有控溫裝置，而且沒有配備支架，電線材質更不耐高溫，結構設計不良。兒童使用時有機會燙傷、觸電，甚至引發火災。