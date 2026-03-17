5歲女童眼睛長期發紅 8條睫毛竟藏20條蟎蟲 角膜穿孔險盲

湖北一名5歲女童近年來眼睛經常發紅，近日經診斷後發現眼睛藏了大量蟎蟲，由於長期感染導致女童的眼角膜穿孔，需要接受角膜移植手術。



據內地媒體報導，湖北一名5歲女童的眼睛經常出現紅血絲，但由於女童習慣自己到處遊玩，即使女童眼睛出現分泌物，她的家長都以為只是女兒不注意衛生所致，因此一向都沒有太在意這個情況。

雙眼紅腫無法張開 眼角膜出現2毫米穿孔

直至家長發現女童的雙眼佈滿紅血絲，紅腫到無法張開的情況，於是連忙帶孩子到醫院求診。經檢查後，醫生發現女童的眼瞼邊緣出現嚴重的充血情況，左眼左下方的眼角膜更出現一個大概為2毫米的穿孔，醫生描述道，眼內的虹膜是以「膨出來」的形式卡在穿孔處。

睫毛藏着近20條蟎蟲 需進行角膜移植手術

醫生再為女童作進一步的檢查後發現，原來罪魁禍首為蟎蟲，在女童8根的睫毛裹甚至已經藏着近20條的蟎蟲，導致她的瞼板腺萎縮了三分之二。醫療團隊馬上為女童的左眼進行角膜移植手術，預計下一步亦會針對她的右眼實施針對性治療。

醫生提醒：出現反覆眼紅需及時檢查

醫生指出，角膜穿孔若不及時處理，將會引發眼內炎，不僅會導致視力喪失，嚴重更可能需要將眼球摘除。角膜科副主任則提醒各位家長，如果小朋友眼睛出現反反覆覆的眼紅，靠眼藥水又未能完全根治，一定要及時到醫院排查蟎蟲、瞼板腺相關問題，避免嚴重後果。