哽塞｜2歲男童食花生噎到 照X光無發現惟血氧大跌 24小時後終取出

兒童哽塞｜一名2歲男童在食用花生時不慎噎到，隨後出現呼吸困難，但照X光的結果卻顯示正常，醫療團隊最後以軟式支氣管鏡作檢查，成功救下男童一命。



近日，台灣一名家長在餵食2歲的男童食用花生時，男童突然大笑，導致口中的花生不慎吸入氣管內，隨後出現劇烈咳嗽與呼吸困難，家長見狀後立馬將孩子送醫。

男童食花生後不慎噎到 X光檢查一切正常

醫療團隊為男童安排X光檢查後，結果卻顯示一切正常。由於花生是非顯影性的異物，因此在X光片下難以被看到。雖然檢查結果正常，但由於男童的血氧仍然表現不穩定，醫療團隊決定為男童安排軟式支氣管鏡檢查，隨後立刻觀察到一顆花生正隨著孩子的呼吸，在氣管裡上下擺動。

「球閥效應」：嚴重可致缺氧

急診兒科醫師吳昌騰分享，這類現象會產生「球閥效應」，導致空氣能夠吸得進去卻排不出來，最終會讓氣體滯留，甚至造成嚴重缺氧。在隔天清晨，花生仍持續在男童的氣管內移動，更滑到右主支氣管，形成右肺塌陷與縱膈腔偏移。最終，醫療團隊採用硬式支氣管鏡手術，成功將花生取出。

誤食高峰在1到2歲之間

根據台灣兒科醫學會的資料，異物吸入是兒童（尤其是兩歲以下兒童）死亡和發病的常見原因。約80％的小兒異物吸入發生在3歲以下的兒童中，發生高峰在1到2歲之間。常見誤食異物有：硬幣、鈕扣電池、小磁鐵（巴克球）、玩具零件、安全扣針、螺絲釘、彈珠、骨頭和食物。

應避免食用顆粒細小食物

幼兒也經常因玩耍中的失誤或吞嚥失當而造成呼吸道窒息。也請注意，不要在孩子哭泣的時候餵食，容易造成哽咽導致窒息。而對於2歲以下幼兒，花生、瓜子、開心果、龍眼和硬糖果這類食同樣因顆粒小不易咀嚼，容易造成窒息，因此儘量避免給幼兒食用。

如果幼兒不幸誤食，窒息超過五分鐘，就可能使腦神經受到嚴重損害，甚至造成死亡，因此家長應具備急救常識，立即對窒息幼兒施行急救以免延誤。

