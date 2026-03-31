別讓孩子單手摘眼鏡！醫揭鏡片偏移「稜鏡效應」致近視加速加深

單手摘眼鏡會令鏡架受力失衡，導致鏡框變形、鏡腿高低不一及鏡片傾斜。鏡片光學中心一旦偏離瞳孔，將產生稜鏡效應，迫使眼睛持續調節，誘發視疲勞、頭暈、眼脹；青少年長期佩戴變形鏡架可能干擾視覺發育，間接加快近視增長，散光患者更因軸位失準而視力受損。

醫生提示：應雙手平行取戴，定期自查鏡腿齊平與框面平整，每3–6個月赴專業門店調整維護。



據媒體報道，沒想到一個小小的動作，竟然會加重我們的近視。經常單手摘眼鏡，容易使鏡架受力不均，造成鏡框變形、鏡腿一高一低或鏡片傾斜。

單手取眼鏡（AI圖片）

這種變形會導致鏡片的光學中心偏離瞳孔中心，影響光線準確聚焦，產生「稜鏡效應」，長期以來，這將迫使眼睛過度調節以補償偏差，從而引發視疲勞、頭暈、眼脹等問題。

對於處於發育期的青少年，長期佩戴變形眼鏡可能干擾正常視覺發育，間接加速近視進展。

此外，散光患者對鏡片軸位精度要求更高，鏡架變形易導致散光矯正不準，進一步影響視力質量。

對此醫生建議，摘戴眼鏡時雙手同時握住鏡腿，平行取下，避免單側拉扯；定期檢查鏡架是否變形，可將眼鏡平放桌面觀察鏡腿是否齊平、鏡框有無翹起；每3–6個月到專業門店進行鏡架調整和維護。

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