家居衛生｜BBC實測鞋底藏致命細菌　入屋摸完鞋帶要即洗手

鞋底細菌｜回家後，除鞋時會否貪方便著鞋走入屋？原來這習慣隨時是全家人健康的致病關鍵。英國廣播公司（BBC）早前針對「鞋底細菌」進行一項科學實驗，結果發現鞋底骯髒程度遠超想像，甚至長滿致命的超級細菌。



BBC實測：鞋底滿佈金黃葡萄球菌

BBC團隊將日常穿著的鞋子，送往英國布萊頓大學的微生物實驗室進行檢測。實驗以棉花棒在鞋面和鞋底採樣，短短幾天的日常步行，鞋底已收集了密密麻麻的細菌菌落，當中更檢驗出可引發皮膚及呼吸道感染的「金黃葡萄球菌」。

專家警告，即使是健康人士，若皮膚有傷口，細菌一旦入侵便可能引發化膿、紅腫發炎。對於免疫力較低的幼兒及長者而言，更可能導致肺炎、血液感染等致命後果。

地毯成超級溫床 幼兒地墊玩最易中招

專家又指出，這些細菌生命力頑強，能在環境中存活一段時間，甚至在家中傳播數天。若直接穿鞋入屋，細菌就會隨着走動黏附在客廳的地板和地毯上。

當幼兒在地上爬行、玩耍甚至執玩具放入口時，便極容易沾染細菌，細菌更有機會隨風揚起，隨時被家人吸入體內。

摸完鞋帶必須即洗手

另外，實驗結果又顯示，鞋帶的細菌量同樣驚人，尤其當鞋帶鬆脫掉在地上「拖地」時，早已吸附大量街上的髒污和細菌。

如果家長或小朋友摸完鞋帶及鞋面後，沒有立刻用梘液徹底洗手，便直接去開電視、拿零食、摸面或抱小寶寶，鞋底的細菌就會透過雙手「完美轉移」。因此，家長們緊記入屋除鞋後第一件事，必定是徹底用洗手液洗手，才可真正保障全家健康。