家居清潔｜專家教牆身/家具/皮具除霉方法　酒精白醋清潔效果超棒

家中牆壁和木頭家具發霉了嗎？台灣家事達人陳映如提供實用的除霉攻略，包括針對牆面、木質傢俱、皮製品等不同材質的清潔方法，以及預防黴菌孳生建議。



牆面發霉要因材質而異 酒精白醋清潔有一套

陳映如指出，牆面發霉時，輕微的霉斑可以用酒精擦拭，較嚴重的則需要使用稀釋漂白水清潔。但她也提醒，這些方法只是治標不治本，牆面發霉往往是因為滲水、漏水或是壁癌造成的，必須找出並解決根本原因，否則黴菌還是會再次孳生。

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浴室除霉慎選漂白成分 過碳酸鈉可代替

談到浴室的霉斑清潔，陳映如提到，大部分除霉產品含有漂白水成分，氣味較為明顯。如果發霉情況不嚴重，可以改用過碳酸鈉加水調成糊狀，直接塗抹在發霉處，靜置到乾後再沖掉。但若真的較為嚴重，除霉產品確實比較有效，使用時建議開啟抽風機，甚至可以把空氣清淨機放在浴室加強換氣。

木質傢俱可用橄欖油白醋 皮製品清潔劑能除霉

對於木質傢俱，陳映如建議，可以準備橄欖油和白醋以2：1的比例混合，用乾布或紙巾沾取混合液擦拭木質表面，靜置半天後再用乾淨布把多餘的油擦掉，不僅能清除霉斑，還能順便保養木頭。至於皮製品或皮沙發，則可先用豬鬃刷將表面霉點刷掉，再用含除霉成分的皮革清潔劑全面擦拭，最後用軟布將清潔劑擦乾淨。

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