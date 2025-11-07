家居清潔用環保醋水竟是錯？專家警告最傷地板　3招延長使用壽命

進行居家清潔時，有不少人會自製天然清潔劑，認為這樣不傷手、對環境更友善。但日本地板專家近期提出警告，許多人為響應環保而使用醋水進行地板清潔，卻可能因醋的酸性成分而傷害地板表層，造成木材膨脹或變色等損害。專家建議，民眾應改用中性清潔劑，並搭配超細纖維拖把，定期進行適當的清潔與保養，才能延長地板使用壽命。



日本岡部株式會社（OKABE）旗下地板材料品牌「Bona」網站介紹，用醋和水清潔雖然給人環保的印象，但其實並不適合用於地板清潔。

由於大多數地板表面都有保護膜，醋的酸性會破壞這層保護，導致地板失去光澤。此外，地板對水分相當敏感，過度使用醋和水清潔，可能造成木材膨脹和變色。

到底該如何清潔地板才正確？專家建議，正確的地板清潔步驟應先用掃把或拖把清除任何可以看見的灰塵、頭髮、寵物毛髮等雜物，再以中性清潔劑擦拭。

清潔時應將範圍分區進行，避免一次清理過大面積造成水分殘留，反而可能損壞地板材質。為了盡量減少水分殘留，建議使用「超細纖維拖把」。

至於實木地板的清潔，建議每半年到一年進行一次上蠟保養，但已塗有聚氨酯（也稱為PU或PUR）的地板則無需打蠟。打蠟前應確保室內通風良好，並使用吸塵器徹底清除灰塵。接着沿着木紋均勻打蠟，打蠟後放置30分鐘到1小時，在完全乾燥後才可行走，以確保均勻的保護效果，讓美觀與舒適持久保持。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】