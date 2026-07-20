家居雜亂影響小朋友發展？4招清囤積附半價換購Stokke成長椅優惠

家居收納｜近期多項研究指出，家居愈雜亂，愈影響小朋友心理及行為發展。香港生活空間有限，要騰出儲物空間並非輕鬆之事。本文將會由淺入深，教大家先處理收納問題，再後續做好儲物規劃，而選擇適合家庭儲物的迷你倉服務，更是解決空間不足問題的治本方法。



家居儲物空間不足 雜物越積越多

香港寸金尺土，不少家庭生活空間有限，儲物空間更是一位難求。家中除了家長珍藏的物品、興趣用品和各類家居雜物外，隨著小朋友成長，教材、練習、書本和玩具亦逐漸佔據家中每個角落，完完全全壓縮生活空間。

物品越積越多，卻缺乏足夠收納空間，不少人選擇高空發展並將物品放於櫃頂，或加裝層架向高空堆疊。然而，這個狀況令物品難以取放和整理，亦容易因存放不當壓壞珍藏，或過於潮濕令物品受損，同時這狀況令家居環境顯得更為雜亂，加劇打掃的困難。

研究指家居整潔度低對小朋友心理發展呈負面影響

小朋友情緒容易失控？小朋友的視覺和神經系統發育尚未成熟，他們過濾無用資訊的能力比大人弱得多，UCLA（加州大學洛杉磯分校）日常生活與家庭中心的研究人員追蹤了多個雙職家庭，發現居住在高度雜亂環境中的父母，體內的壓力荷爾蒙（Cortisol，皮質醇）水平明顯較高。

首當其衝是影響小朋友專注力及執行力！在發展心理學與環境心理學中，科學家將這種狀態稱為「家庭混亂度」（Household Chaos）。這不單指「地板上有幾隻襪子」，而是包含物理上的雜亂（Clutter）、噪音、擁擠以及缺乏日常規律。大腦長期處於這種高度亢奮、無法休息的狀態，會分泌更多壓力荷爾蒙，這就像大人連續加班 12 小時一樣，這時只要有一點點小事（例如拼圖拼不好、或被要求去刷牙），容易焦慮或瞬間崩潰、大發脾氣。

除了焦慮和壞脾氣，其次是專注力影響，當家居環境過於雜亂，兒童的大腦會被迫持續處理這些無效的刺激，為求自保，大腦會發展出降低注意力來避開刺激。自此，在需要高度集中的場合如學校，也會無法專注並出現分心情況。同時，研究更指，無序收納令小朋友認知及社交能力落後，難以學懂計劃、組織及控制衝動力。

最嚴重的是，雜亂更使兒童行為失控。2025年一份針對學齡前兒童的研究指出，混亂環境使兒童自我調節能力下調，令小朋友更易失控、親子衝突相對增加。

當家居環境過於雜亂，兒童的大腦會被迫持續處理這些無效的刺激，為求自保，大腦會發展出降低注意力來避開刺激。（Freepik）

兩個方法減少玩具囤積 保持新鮮感培養整理習慣

對許多家庭來說，孩子的玩具是家中物品越來越多的其中一個源頭。很多孩子容易被新玩具吸引，或將舊玩具冷落一旁。如果家長經常為孩子買新玩具製造新鮮感，自然會導致家中積累大量玩具。

1. 定期輪替玩具 保持新鮮感

家長可以嘗試收起部分玩具，再定期輪流更換玩具，讓孩子每隔一段時間接觸不同的舊玩具。這樣能增加新鮮感，令孩子重新對舊玩具產生興趣。同時，在選擇有限的情況下，家長也能引導孩子研究不同的玩法，培養創意。

2. 玩具一進一出 減少囤積

此外，家長可以與孩子建立「一進一出」的習慣。每次購買新玩具之前，先讓孩子選出一件不常玩的舊玩具轉贈親友或捐給有需要的人，一來減少囤積，二來讓孩子養成珍惜物品的習慣。

家長可以與孩子建立「一進一出」的習慣。每次購買新玩具之前，先讓孩子選出一件不常玩的舊玩具轉贈親友或捐給有需要的人。（PhotoAC）

建立收納系統 提升收納效率

1.用透明收納盒收納

如果孩子有很多小型物件，家長可以統一用透明收納盒或袋存放，再根據玩具的種類、大小及數量，決定每個收納盒放多少類物件，例如車仔與路軌放在一起、積木獨立存放等。

不過，孩子眼中的分類方法可能與家長不同，例如按顏色、故事角色、遊玩場景分類，家長可以與孩子一起安排，決定哪些玩具放同一個盒中，讓收納執屋作為培養好習慣的親子活動。

2.按身高及使用頻率收納

玩具收納櫃不宜太高，最好配合小朋友的身高。家長可以將小朋友最常玩的玩具放在隨手拿到的地方；較重和大件的玩具則放在最低層；較輕、不常使用的玩具可放在較高層，按孩子身高和使用頻率收納玩具，方便孩子自行取放，也能避免孩子因重物跌落受傷。

如何妥善收納紀念品與少用物品？

家中總有一些物品不常使用，但卻有紀念價值，例如孩子的畫作、心意卡、獎狀、相簿等；亦有些物品暫時用不上但需要保留，例如換季衣物、被芯、父母收藏的模型及公仔等。這些物品不常用，收納在家非常佔空間，長期堆放在櫃頂或床底，又容易受壓、受潮或積塵。

不少家庭都會把這類物件存放到迷你倉，騰出更多空間之餘，又能妥善地保存珍貴及少用的物品。近年的迷你倉服務發展得更方便，足不出戶就可以有專人上門收送物品，相比起傳統迷你倉要自行搬運物品到倉庫，實在是忙碌香港人、媽媽的福音！

家中總有一些物品不常使用，長期堆放在櫃頂或床底，又容易受壓、受潮或積塵。（PhotoAC）

釋放家居空間 給孩子更寬敞的成長天地

香港寸金尺土，與其讓雜物佔據生活，不如把空間留給孩子，為他們打造一個自由玩樂、安心學習的成長天地。

新一代上門儲存服務突破傳統迷你倉的限制，讓家長足不出戶，就能輕鬆騰出生活空間。而在眾多選擇中，榮獲 Google 4.8分好評、服務超過 15,000 名客戶的「Spacebox 隨存屋」，正是最安心的智能收納幫手，其中受超過95%媽媽用戶表示滿意！

媽媽之選：Spacebox 隨存屋 上門儲存服務 省時又方便 存放轉季衫教具一流

1. 專人上門接送，省時省力

要照顧小朋友已經好忙，Spacebox讓父母告別親自搬運與打理倉庫的煩惱！家長只需透過手機或網上平台輕鬆預約，Spacebox 隨存屋 的自家車隊就會上門收件，並直接運送至倉庫。日後需要取回物品時，更有專人親自送貨上門，服務網絡覆蓋港島、九龍及新界。

2. 靈活按箱收費，每箱每月$29起

不需再花冤枉錢租用過大的傳統倉庫。Spacebox 隨存屋提供不同尺寸的儲物箱，你可以根據過季衣物、玩具、書籍等物品的大小和數量靈活選擇，按箱或按件數收費，每箱每月$29起，既能精準節省金錢，又能高效騰出空間。

3. 倉儲高規格，存放至安心

家長在選擇迷你倉時，最關心的安全與環境問題，Spacebox 隨存屋為你把關：

●消防安全： 超過 100,000 呎的特大中央倉庫，完全符合最新消防指引及屋宇署標準。

●恆溫防潮： 設有完善的溫、濕度控制系統，並定時進行清潔及防蟲管理，確保你的物品乾爽整潔。

●嚴密保安： 配備 24 小時 CCTV 及保安監控管理。

●額外保障： 每位客戶享有 HK$10,000 免費存倉保障。

不同尺寸儲物箱 按物品大小靈活選擇

Spacebox 隨存屋 提供不同尺寸的儲物箱，方便家長按物品大小及數量選擇合適方案。

1. 標準儲存箱：尺寸約60×40×31cm，可承重23公斤，容量約可放40件T恤，適合存放玩具及家居用品。

2. 特大儲物箱：尺寸約60cmx40cmx45cm，可承重25公斤，容量約可放60件T恤，適合存放換季衣物、毛公仔及其他體積較大的家居用品。

3. 其他物件：總長度少於180cm、單邊長度少於120cm，限重25kg，可以按件存放不適合放入儲物箱的物品，如行李箱、嬰兒車、樂器、小型電器等物件。

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