英國13歲男童左腿刺痛麻痺數月　醫院檢查揭右腦長14毫米腫瘤

13歲男童腦腫瘤｜英國一名13歲男童左腿不時都感到刺痛、麻痺，症狀持續數月後，痛楚更逐漸加劇。後來家人帶他到醫院求診，檢查結果發現他的右腦長有一個約13至14毫米大的腫瘤，需要盡快接受手術切除。



男童左腿刺痛麻痺數月 揭長腦腫瘤

英國一名13歲男童Toby Peart自2025年開始，左腿不時都會刺痛、麻痺，更會感到疼痛。之後數月症狀更持續惡化，痛楚加劇，情況越來越嚴重。家人帶他到醫院接受磁力共振掃描，結果發現Toby的腦內有腫瘤，院方隨即轉介他到一所兒童醫院接受專科治療。

兒童醫院為他進行詳情檢查，發現Toby的右腦長有一個大約13至14毫米大的腫瘤，醫生建議要盡快進行手術切除腫瘤。

Toby的父親Marc表示，那幾個星期是他們一生中最難捱的日子，他指Toby性格溫和，從來都不會抱怨，所以當他向父母反映左腿疼痛時，他們就意識到情況不尋常。

起初，他們以為要等數星期才會收到磁力共振的結果，怎料檢查後翌日就收到兒子患有腦腫瘤的消息，更被告知要接受專科治療。Marc表示這個消息對他們一家來說都是沉重的打擊。

術後可能失明或癱瘓 幸好順利康復

手術團隊事前先向Marc和太太Adie解釋手術風險，表示手術後Toby有機會失明或癱瘓。手術完成後，Toby的左手和左腳一度無法活動，亦失去知覺，令家人非常擔憂，害怕會成永久的後遺症。

幸好數天後，Toby逐漸能活動身體，左手手指開始也恢復活動能力。其後在物理治療師及醫護團隊的照料下，康復進展迅速。

手術後一星期，Toby便獲准出院回家，後來更於2026年1月重返校園，逐步回復正常生活。