11歲女太陽穴突長腫塊　檢查揭患罕見眼癌眼部黑色素瘤需摘除右眼

眼癌｜美國一名11歲女孩太陽穴位置突然長了個小腫塊，經檢查後發現患有罕見的眼癌——眼部黑色素瘤。其後她需多次接受手術和治療，甚至要摘除右眼。



太陽穴突長腫塊 檢查揭患罕見眼癌

美國一名女孩Melanie Wightman在11歲時，有天回家後突然發現太陽穴位置長了一個小腫塊她立即向母親展示，兩人都感到疑惑，因為她沒有受傷，也沒有碰撞過任何地方。

母親隨即帶她向家庭醫生求醫，醫生認為無需擔心，之後求診的另一位醫生亦給出相同意見。不過，當時醫生提出，如果做活檢化驗可以讓她們安心的話，他可以安排檢查。

母親最終決定進行化驗，後來化驗結果卻顯示Wightman患有眼部黑色素瘤（ocular melanoma），這是一種罕見的眼癌。

陸續接受多次手術需摘除右眼

確診後，Wightman便接受了太陽穴手術。然而到她12歲時，醫生在一次複診中告訴她必須摘除右眼，翌日便進行了手術。其後她陸續接受多次手術，清除癌細胞邊界及在側腰部植皮。Wightman形容，那是她經歷過最艱難的日子。

手術後，她需要長期接受治療，包括接受干擾素療法、放射治療以及持續監測。與此同時，她更要面對失去右眼後的種種挑戰。

癌症復發惡化 靠社交平台度過難關

不幸的是，她在高中那年癌症復發，必須再次接受大型手術。到了高三時，癌細胞已經擴散至肝臟。醫生曾嘗試用類固醇治療，但她的身體無法耐受，只能改用其他方案。後來她的癌症逐漸惡化，她在讀大學期間仍要一邊接受肝臟治療，一邊完成學業。

即使面對癌症的侵襲，Wightman仍嘗試在生活中尋找令自己快樂的事物。她發現時尚能幫助她表達自我，擁抱自己的身份，同時找回正常生活的感覺。其後，她在接受治療期間，開始在TikTok上發布了影片，本身只是打算與家人分享，沒想到逐漸受到關注。

她開始分享自己的穿搭、手作、日常生活以及抗癌歷程。閒時她也會製作不同的頭巾，為抗癌生活增添一些色彩。她偶爾也會分享治療路上的脆弱時刻，她表示是大家的愛和鼓勵幫助她度過難關，讓她堅持下去，繼續奮鬥。近期，她又接受了新一輪的肝臟治療，目前正與醫療團隊討論下一步方案。