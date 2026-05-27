兔唇｜孕婦產檢胎兒露笑容揭嚴重唇顎裂　附檢測時機及治療方法

唇顎裂｜兔唇｜結構性超聲波可檢出胎兒結構異常？內地一名孕婦進行產檢時，發現胎兒出現嚴重唇顎裂情況，最終決定終止懷孕。產檢甚麼時候可以驗唇顎裂？是否可以治療？會否影響日後成長？以下整合唇顎裂相關資訊。



內地一名孕婦婚前意外懷孕，原來打算終止懷孕，但後來作出決定時已經過了適合的時間，最終她與男朋友結婚，兩人一同準備迎接新生命。這名孕婦在懷孕5個月後才進行首次產檢，並照結構性超聲波，確保胎兒的身體構造沒有異常。

超聲波檢查揭異常 確診三度唇裂

檢查時，夫婦兩人從螢幕上看到胎兒的影像，他們看到胎兒面帶笑容，不禁大讚可愛，以為寶寶未出生就已經懂得笑。但是，一旁的醫生則是神情凝重，反覆檢查並掃描胎兒的面部結構。

隨後，醫生告知兩人胎兒患先天性顱顏畸形，嘴唇中間有明顯的裂縫，更延伸到鼻子，是三度唇裂且疑似合併腭裂。醫生指出，唇顎裂一般出現在懷孕初期，即胚胎早期發育階段（約4至8週）。在中國內地，平均約每600名新生嬰兒中便有1宗相關個案。

醫生進一步解釋，如果唇顎裂沒有伴隨其他畸形狀況，而且其他器官發展正常，其實可以透過手術修復。其後夫婦兩人再作羊水穿刺檢查，最終考慮到經濟條件與照顧壓力，決定終止懷孕。

胎兒患先天性顱顏畸形，嘴唇中間有明顯的裂縫，更延伸到鼻子，是三度唇裂且疑似合併腭裂。（Freepik）

唇裂及顎裂可透過手術改善 孕中期可用超聲波檢測

唇裂及顎裂俗稱「兔唇」，屬於先天性缺陷，是常見的顱顏發育異常。一般毋須藥物治療，但需要透過手術修復。孕婦一般可以在懷孕第18至22週之間，透過結構性超聲波檢查，初步了解胎兒是否有唇裂情況。

及早治療可減少嚴重後遺症風險

隨着成長，患者可能會出現不同後續問題，包括上顎發育不足、牙齒咬合不良、中面凹陷及唇鼻不對稱等，需要接受進一步治療，例如顎骨矯正及唇鼻修復手術，以改善進食、說話及外觀。只要患者在合適的年紀得到治療，並持續跟進，成長後大多數不會有嚴重後遺症，社交及工作能力與常人無異。