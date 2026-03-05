小孩肚痛恐是闌尾炎！醫揭腹痛6大警訊：痛點固定半夜痛醒要送醫
撰文：中天新聞網
出版：更新：
孩童腹痛若伴隨特定警訊必須立即就醫。台灣永愛診所醫師黃心平分享日前診所收治一名國中生個案，該學生出現六大警訊中的兩項症狀，經超音波檢查後發現闌尾發炎，轉診至醫院進行電腦斷層掃描確診為闌尾炎，最終接受手術治療，術後已恢復正常。
黃心平在臉書粉專「永愛診所」發文指出，導致孩童腹痛的因素相當多元，從便秘、脹氣、腸胃炎等常見問題，到心理壓力引發的症狀都有可能。他強調，雖然多數腹痛經過休息即可緩解，但若出現特定警訊，建議盡快帶至兒科急診或門診接受評估。
相關文章：兒童健康｜2歲童服成人止瀉藥 2日後腹痛加劇 原來腸道竟破裂了👇👇👇
+7
孩子腹痛6大警訊如下
1. 痛點固定
孩子每次都指著同一個地方痛，而不是摸來摸去說「這裏痛那裏痛」。若為右下腹痛，正是闌尾炎常見地方。
2. 痛到影響作息
若是功能性腹痛，通常睡著就不痛了，因此，「孩子半夜睡著後被痛醒」是非常重要的警訊；此外，孩子走路彎著腰，或是躺著不敢翻身、稍微震動到就痛，可能是腹膜炎徵兆。
3. 嘔吐物顏色異常
吐出黃綠色膽汁，代表腸道阻塞；吐出鮮血或咖啡色渣渣也屬異常。
4. 出現血便或黑便
出現血便，像是草莓果醬般的黏液血便，可能是腸套疊；或出現黑便，像柏油一樣黑黑亮亮的，也屬異常。
5. 伴隨其他全身症狀
不明原因發燒、皮膚出現紫斑或皮疹（需排除過敏性紫斑症）、體重莫名減輕、生長遲緩等。
6. 嬰幼兒間歇性劇烈哭鬧
嬰幼兒間歇性地劇烈哭鬧，哭鬧時雙腿向腹部蜷縮，安靜幾分鐘後又開始哭，可能是典型的腸套疊症狀。
黃心平最後提醒，若孩童僅是肚臍周圍隱隱作痛，且仍能正常進食玩耍，通常可先行觀察，多半是便秘或脹氣所致。但只要出現上述任何一項「紅旗」警訊，務必交由專業醫師進行詳細檢查。
相關文章：腸胃炎｜別急於止痾止嘔！4步驟照顧孩子 一原因別喝運動飲料👇👇👇
+13
嬰兒健康｜BB容易肚瀉/消化不良?即看5大難消化食物 保護腸道健康小朋友冬天經常屙嘔肚痛 隨時患有腸胃隱疾 醫生教5招識別嬰兒健康｜BB脹氣喊唔停？即看原因及解決方法 肚大唔等於脹氣！孩子肚屙流鼻涕可出席聚會？兒科醫生逐一拆解常見症狀及傳播風險7歲男童高燒喉嚨痛「肚皮摸落像砂紙」！不是流感而是「這疾病」
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】