5歲女腦瘤如蘋果大走路不穩頭痛送院　腦幹受壓險喪命附腦瘤症狀

腦瘤｜內地女童突然走路不穩、頭痛，檢查後發現有腦瘤，腫瘤和囊性包塊加起來有蘋果大小，最終需要進行手術切除。以下整合腦瘤的相關資訊，以及兒童腦瘤常見症狀和治療方法，讓家長有更多了解。



5歲女童長蘋果大小腦瘤

內地西安一名5歲女童突然長腦瘤，小腦被擠壓得只剩不到三分之一，腫瘤和囊性包塊加起來有蘋果大小，女童的情況危急，只要不慎壓迫到就可能隨時死亡。

事源有天奶奶突然發現孫女走路不穩、東歪西倒，步姿像回到剛學走路時一樣。起初，家人以為女童只是缺鈣或者缺乏休息，但後來女童的症狀出現次數增多，更經常說頭部「像針扎一樣痛」。家人意識到情況嚴重，便立即帶女童到醫院檢查。

腦組織受壓迫 用力隨時導致心跳驟停

磁力共振（MRI）的結果顯示，女童腦內有大面積的佔位性病變，已引發腦積水，導致腦幹、延髓等重要組織受到嚴重壓迫。

醫生進一步診斷她患「毛細胞型星狀細胞瘤」，女童腦內的腫瘤加上液體的囊性包塊，大小與蘋果相約，擠壓著小腦和腦幹，小腦被擠壓得只剩下不到三分之一的空間。醫生表示女童入院時顱壓已接近極限，有機會因為一次用力導致心跳驟停。

其後，醫院安排為女童進行手術徹底切除腫瘤。幸好，手術進行得很順利，女童在手術後6天已經能自由活動。

腦瘤是常見兒童腫瘤

腦瘤是常見的兒童腫瘤，可分為良性和惡性。腦瘤有多種不同類型，症狀各不相同。頭顱空間有限，如果腦內出現腫瘤並持續增長，會令腦壓上升，繼而引發頭痛、嘔吐，嚴重可能會導致昏迷。

此外，腦壓亦可能影響腦脊液循環。腦部會產生腦脊液，並透過狹窄通道流動，如果這些通道被腫瘤阻擋，腦脊液無法正常流通，便會積聚於腦內形成腦積水。

兒童腦瘤常見症狀

．神經系統症狀，如四肢無力、走路不穩，或難以保持平衡。

．手腳動作變得笨拙，甚至顫抖。

．視覺可能受影響，如斜視或看到重影。

．有機會吞嚥困難、說話含糊，甚至抽搐。

．影響生長與發育，如生長速度減慢或未能正常進入青春期。

．可能出現尿崩症，導致排尿量異常增加。

．行為可能變得暴躁。

．對食物、學校或日常活動失去興趣。

腦瘤治療

治療腦瘤的方法包括切除腫瘤、放射治療（放療）及化學治療（化療）。不過，這些療程可能會影響孩子的體能及認知發展。醫生一般會在選擇治療方案前，向家長詳細說明治療的副作用，讓家長作出合適決定。