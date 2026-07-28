育兒貼士｜孩子唔肯執玩具？附3招佈置遊戲區　5步養成自律

育兒｜各位爸爸媽媽是否都有「玩具執極都有」的煩惱？隨着孩子日漸成長，家中的玩具數量與日俱增。每次孩子玩完後，客廳總是一片混亂，到底如何能令他們自發地「收拾殘局」？其實只要妥善佈置遊戲區，並遵循5個簡單步驟，要培養孩子主動收玩具不是難事。



執玩具建4大能力 3招佈置降難度

對家長而言，維持家居整潔是一大挑戰，但引導孩子自己收拾，其實是訓練專注力、理解力及認知力的好時機，對將來建立自律性有很大幫助。不過對於4歲以下的幼童來說，他們的分類與配對能力尚在發展階段，要收拾得好難度極高。因此，家長可先從改善遊戲區佈置著手：

1. 控制玩具數量，輪流「換季」：

不要將所有買回來的玩具一次過全數放在遊戲區，太多玩具不但會令事後的收拾工作變得困難，更會減低孩子的收拾意願，建議將玩具分批輪流展示，定期「換季」，這樣既能保持空間整潔，又能為孩子帶來新鮮感。

2. 為玩具安排「專屬位置」：

幼童需要明確的視覺提示。家長可為不同種類的玩具設定固定的收納盒，並在盒外貼上該玩具的照片或圖案標籤。當指令變得清晰具體，孩子自然較易跟從。

3. 棄用巨型收納箱：

不要貪方便將所有玩具塞進同一個大箱內，這會導致玩具雜亂無章，孩子下次想找特定玩具時又要重新翻箱倒櫃，最後面對滿地不相干的玩具，難免會覺得「心累」而抗拒收拾。

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5個步驟 把執玩具變成親子樂趣

除改善硬件佈置，家長的引導方式亦是關鍵。以下5個步驟能有效讓孩子將收拾玩具視為樂趣：

第1步：父母同行：

從初次接觸玩具開始，家長便應陪同孩子一起將玩具放回原位，並一邊講解，從小灌輸「物歸原主」的概念。

第2步：高度合宜：

確保收納櫃或箱子的高度符合幼兒的身高，且容易抽拉，避免因拿取困難而打擊他們的自信心。

第3步：融入遊戲：

利用幼兒愛玩的天性，將收拾包裝成遊戲，例如「幫玩具搵屋企」或「執玩具比賽」等，邊玩邊收拾。

第4步：適時給予肯定：

當孩子完成任務，家長應給予具體的肯定（例如：「你今日好叻，將所有積木都送晒返屋企！」），讓他們獲得成就感。

第5步：順應邏輯：

4歲前的孩子處於「秩序敏感期」，或許有自己的擺放偏好。家長無需強求完美，只要玩具能歸位即可，多觀察並尊重他們的想法，效果反而更好。

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按年齡挑選益智玩具免中伏

買對玩具，不但更耐玩，還能幫助大腦及肌肉發展。綜合專家意見，選購玩具時不妨參考以下按年齡劃分的指南，並避開常見謬誤：

0至1歲（感官探索）：

此階段應以刺激感官及手眼協調為主。建議選擇色彩鮮豔、不同材質且易於抓握的玩具，如黑白卡、觸覺球、健力架及布書。

1至3歲（精細動作與認知）：

孩子開始探索世界並喜歡模仿。適合選購積木、形狀配對板、煮飯仔、切生果玩具（切切樂）或簡單拼圖，有助訓練手部精細動作及空間概念。

4歲或以上（邏輯與想像力）：

這個年齡層的孩子需要更多故事性與互動性。可選擇複雜拼圖、角色扮演套裝、桌遊、磁力片或畫板。

相關閱讀：0-10歲5大玩具挑選指南｜拼圖訓練空間概念 桌遊培養邏輯判斷力

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避開買玩具4大謬誤：

1. 以為越貴越好？

玩具的優劣在於其材質安全與教育意義，並非價錢越高越好。

2. 只買深奧的玩具？

不要為「贏在起跑線」而買過於複雜的玩具，這只會令孩子感到挫敗而放棄。

3. 藝術玩具只適合女仔？

現代玩具應打破性別定型，男孩也可玩煮飯仔，女孩也可玩汽車模型，讓孩子有多元發展。

4. 玩具可代替父母陪伴？

任何教育玩具都不能取代大人的陪伴。家長一起參與遊戲，才能真正提升親子的互動與孩子的解難能力。