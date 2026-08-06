兒童性早熟｜玩指甲貼乳房提早發育　醫揭干擾內分泌　附4大預防

兒童健康｜愛美是小女孩的天性，不少女童都喜歡色彩繽紛的卡通水晶指甲貼，但家長切勿掉以輕心，這些小飾物隨時暗藏危機！近日，內地一名7歲女童因胸口疼痛求醫，經檢查後確診為「乳房提早發育」。醫生追查後發現，導致女童性早熟的元兇，竟然是她平日愛玩的卡通指甲貼！



卡通水晶貼暗藏毒源 擾亂內分泌

據內地媒體報道，浙江寧波一名7歲女童晶晶（化名）早前因感到胸口疼痛，由家長陪同下求醫。經醫生檢查後，發現女童乳暈出現明顯硬結，按壓時伴有痛感，最終診斷為「單純性乳房早熟症」。

女童家長對此感到十分錯愕，表示平日照顧孩子已十分謹慎，很少讓女兒吃快餐或外賣。本以為做好飲食管控就能避免孩子提早發育，因此一直找不到問題的源頭。直至醫生觀察到女童的手指，貼滿色彩鮮豔的卡通水晶指甲貼，才驚覺這正是導致性早熟的「毒源」。

塑化劑「冒充」雌激素 誘發性早熟

醫生解釋，市面上這類顏色鮮豔的水晶指甲貼，大多含有鄰苯二甲酸酯（即塑化劑）及雙酚A等環境激素。這類化學物質可透過皮膚接觸、呼吸道等途徑進入人體。由於它們的化學結構與人體雌激素十分相似，進入體內後能「冒充」雌激素，干擾兒童尚未成熟的內分泌系統，從而導致提前發育。

醫生強調，引發兒童性早熟的因素有很多，單純控制飲食未必能夠完全預防。除零食和快餐外，不少家長容易忽視日常用品的潛在風險，例如色彩艷麗的塑膠水杯、帶香味的卡通貼紙、衣物上的亮片飾品等，均可能暗藏內分泌干擾物。

食安中心：或影響神經發育及增患癌風險

本港食物安全中心亦曾指出，鄰苯二甲酸酯與雙酚A是常見的環境荷爾蒙，主要會干擾人體內分泌系統，進而影響生殖健康、神經發育，並增加患上慢性病的風險。

研究顯示，雙酚A的低劑量效應會引致雌性動物性早熟。美國國家毒理計劃（NTP）認為，不能抹殺雙酚A或會改變人類發育的可能性。至於廣泛應用於塑膠製品的鄰苯二甲酸酯（塑化劑），大劑量證實會影響肝臟、腎臟及生殖發育，更被國際癌症研究機構列為「或可能令人類患癌」的物質。

4大預防接觸環境荷爾蒙貼士

為保護兒童免受環境荷爾蒙的毒害，家長在日常生活中可參考以下4個預防方法：

1. 謹慎使用塑膠容器

使用食物容器時應依照製造商指示。切勿把滾水、溫度極高的液體或高油脂食物，倒進塑膠容器內，以防高溫促使塑化劑釋放並溶入食物中。

2. 勿連同罐頭直接加熱

雙酚A常用於製造食物罐頭的環氧樹脂內層。家長應把食物從罐頭取出來後才加熱，亦切勿將空罐頭當作煮食器皿再次使用。

3. 勤洗手減低經口接觸

小朋友在接觸大量印刷品、塑膠地板或玩具後，以及在進食前，都必須徹底洗手，以降低經口部接觸及攝入化學物質的風險。

4. 留意護膚及化妝品成分標籤

許多香水、指甲油、噴霧及身體乳液，都會添加鄰苯二甲酸酯來幫助「定香」或保濕。家長在選購兒童用品時，應仔細閱讀成分標籤，避免讓孩子長期使用成分複雜的香氛或美甲產品。