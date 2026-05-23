0至2歲是寶寶發育關鍵期！揭6大必需營養素　缺乏恐阻礙孩子成長

嬰幼兒0至2歲為發育關鍵期，營養不均恐影響免疫、認知與成長。常見缺乏包括鐵、維生素D、鈣、鋅、維生素B12與DHA。



缺鐵恐致貧血與疲倦；維生素D與鈣不足影響骨骼；鋅影響食慾與免疫；B12關係神經發展；DHA則影響腦與視覺。家長可從臉色、活動力、食欲與發展表現初步觀察，並透過均衡飲食與必要補充預防。

嬰幼兒的成長速度遠高於成人，從出生到兩歲，是腦部發育與身體成長的關鍵期。這段時間若營養攝取不均，不僅影響當下的發育，更可能對免疫力、認知能力與未來健康造成長期影響。

然而，許多營養缺乏的早期訊號容易被忽略，因此家長必須特別注意。

以下是6種特別應該注意的營養素（點擊圖片瀏覽▼▼▼）

嬰幼兒發育關鍵期，6種易被忽略的營養素（01製圖）

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1. 嬰幼兒鐵質不足：最常見卻最容易忽略的缺乏

鐵是製造血紅素的重要元素，對嬰幼兒的腦部發育與氧氣運輸至關重要。特別是在6個月之後，母體儲存的鐵逐漸消耗，若副食品補充不足，容易出現缺鐵性貧血。

家長可觀察的初步徵兆包括：孩子臉色蒼白、嘴唇顏色偏淡、容易疲倦、活動力下降，甚至出現注意力不集中或情緒易怒。部分嬰幼兒也可能食慾變差或發展稍微落後。若出現這些情況，建議及早就醫檢查血紅素數值。

在飲食上，可透過紅肉、深綠色蔬菜、蛋黃與強化鐵的嬰兒食品補充，並搭配維生素C以促進吸收。

2. 嬰幼兒維生素D不足：影響骨骼與免疫發展

維生素D有助於鈣質吸收，是骨骼發育的重要關鍵。現代嬰幼兒多待在室內，加上防曬觀念普及，日照不足成為常見問題。

缺乏維生素D時，可能出現夜間哭鬧、容易流汗（特別是頭部）、骨骼發育不良，嚴重者甚至導致佝僂症。部分孩子也可能因免疫力下降而反覆感染。

母乳中的維生素D含量有限，因此多數兒科建議，純母乳哺餵的嬰兒應額外補充維生素D。適度日曬（如早晨或傍晚短時間戶外活動）亦有幫助。

3. 嬰幼兒鈣質不足：影響成長與牙齒發育的基礎

鈣是骨骼與牙齒發育的核心營養素，與維生素D密切相關。若鈣攝取不足，可能影響身高成長，甚至導致骨質密度不足。

嬰幼兒若缺鈣，可能出現容易驚醒、情緒不穩、出牙延遲，或在學步階段出現步態不穩等現象。不過，單憑這些表現難以確診，仍需專業評估。

乳製品（如母乳、配方奶）、小魚乾、豆製品等，都是良好的鈣來源。關鍵在於飲食均衡，而非單一大量補充。

4. 嬰幼兒鋅不足：影響食欲與免疫力

鋅在細胞生長、免疫功能與味覺發展中扮演重要角色。嬰幼兒若缺乏鋅，常見表現包括食欲下降、體重增加緩慢、容易感染，甚至出現皮膚問題或傷口癒合較慢。

有些孩子會出現偏食或對食物興趣降低，家長容易誤以為只是挑食，但其實可能與鋅缺乏有關。適當補充肉類、海鮮、全穀類與豆類，有助於改善狀況。

5. 維生素B12：影響神經發展與紅血球

維生素B12對於神經發展與紅血球製造非常重要，它主要存在於動物性食物中，如肉類、魚類、蛋和乳製品。如果寶寶飲食來源較單一，或是父母是素食者，寶寶容易有B12攝取不足的風險。

缺乏維生素B12會影響寶寶的運動協調能力、語言發展和認知功能。此外，缺B12也可能引起貧血，使寶寶容易疲倦、虛弱。

6. 嬰幼兒DHA與必需脂肪酸不足：影響腦部與視覺發展

DHA是腦部與視網膜發育的重要脂肪酸，對嬰幼兒的認知能力與視覺發展具有關鍵影響。母乳中含有DHA，但其含量會受到母親飲食影響。

若嬰幼兒攝取不足，可能不易在短期內出現明顯症狀，但長期可能影響專注力、學習能力與視覺敏銳度。建議可透過深海魚類或專為嬰幼兒設計的營養補充品來補足。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：0至2歲為發育關鍵期，擔心寶寶營養缺乏，6種特別應該注意的營養素】