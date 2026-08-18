D23迪士尼全球籃圖｜香港增Marvel園區 全球增蜘蛛俠、Coco主題

迪士尼兩年⼀度的 「D23 迪士尼全球粉絲大會」（D23: The Ultimate Disney Fan Event）剛於 8 月 14 至 16 日在加州舉行。活動上迪士尼公布多項新消息，其中包括香港迪士尼將擴展Marvel區域和新增沉浸式劇場表演，以及各地迪士尼園區更新詳情。



迪士尼園區更新1｜香港迪士尼：擴展Stark Expo

香港迪士尼將擴展Stark Expo，打造全新機動設施，同時擴建項目亦將增設全新的昆式戰鬥機停機坪。延伸區域結合全新主題遊樂設施、娛樂及購物體驗於一身，帶領遊客沉浸式進入Marvel 宇宙。而坐落於史達科技展區域核心的全新展館更是焦點之一，相信定必成為復仇者聯盟科技研究實驗室的中心地。

迪士尼園區更新2｜香港迪士尼：全新無邊實境劇場登場

香港迪士尼獨家Pixar主題無邊實境劇場匯演將於 2027 上半年盛大登場，大小朋友可以與《反斗奇兵》經典角色一起展開歷險之旅。這次匯演，香港迪士尼與彼思動畫製作室亦將帶來專屬原創角色「Poppy」帶大家穿梭《反斗奇兵》、《怪獸公司》、《玩轉腦朋友》等深受歡迎的Pixar故事。

迪士尼園區更新3｜上海迪士尼：全球首個蜘蛛俠園區

上海迪士尼將推出全球首個以蜘蛛俠作為主題的專屬園區，為上海迪士尼的第9大園區。背景設定以W.E.B(全球智造基地）作為核心，極具科研感，同時園區更打造一座蜘蛛俠的主題過山車，目前已進入測試階段。

(X @Disney Parks)

迪士尼園區更新4｜東京迪士尼：新一代Space Mountain

東京迪士尼熱門項目Space Mountain曾在2024年關閉，而近日宣布將在2027年約全新面貌回歸。新一代Space Mountain 改名為 Space Mountain Earthrise，以月球視角看到地球升起作為故事背景，首度採用車廂內建音響系統，並配備多種特效，讓人感覺置身太空。為配合新一代Space Mountain，隔壁的Tomorrowland Plaza亦將升級，以天然元素以及太陽和月亮為靈感，令廣場籠罩夢幻氛圍。

(X @Disney Parks)

迪士尼園區更新5｜ 東京迪士尼：新《無敵破壞王》設施

東京迪士尼取用《無敵破壞王》為主題推出的全新項目，電影中的賽車遊戲《甜蜜衝刺：糖果救援》（《Sugar Rush: Sweet Rescue》）作為靈感推出的同名槍擊遊戲。

(X @Disney Parks)

迪士尼園區更新6｜華特迪士尼世界度假區：Magic Kingdom全新「反派主題園區」

「反派主題園區」(Villains Land)是以13位經典暗黑角色為核心所推出的擴建區域，當中包括《睡美人》黑魔女、《白雪公主》邪惡皇后與魔鏡和《小魚仙》烏蘇拉等多位知名反派。園區打破傳統童話的歡樂輕鬆氛圍，擺設多個帶有扭曲人臉樹木、懸掛的陰森燈籠等打卡位，來營造令人不安的暗黑氛圍。

(X @Disney Parks)

迪士尼園區更新7｜華特迪士尼世界度假區：Magic Kingdom推出《反斗車王》園區

華特迪士尼世界度假區 Magic Kingdom打造《反斗車王》園區，打破以往加州荒漠小鎮的設計，改以美國落基山脈等壯麗自然景致為靈感，為遊客展現充滿高聳松林、雪山、瀑布與間歇泉的越野荒野奇景。

該園區預計取代原有的湯姆歷險島區域，並帶來兩大全新設施，包括艦級高速越野過山車 Cars Ridge Run Rally ，帶領遊客駕車攀登雪山頂峰並在噴發的間歇泉之間急速俯衝；適合全家同樂的 Miss Fritter's Daredevil Spin-Along 旋轉設施，則由《反斗車王 3》的巨型瘋狂校巴帶頭，讓大家在競技場內瘋狂飄移。

迪士尼園區更新8｜華特迪士尼世界度假區：Hollywood Studios推出首個《怪獸公司》主題園區

華特迪士尼 Disney's Hollywood Studios 興建全球首座《怪獸公司》(Monsters, Inc.) 主題園區「Monstropolis」，預計於 2027 年開幕。焦點為迪士尼樂園首座「懸掛式過山車」，可以4秒直衝40呎，感受怪獸穿越極致快感，感受電影中經典大門庫的穿梭場景。其次，園區增設 Pixar 實境劇場、頂尖發聲機動章魚主廚坐鎮的 Harryhausen's 壽司餐廳等，全方位打造100%沉浸式怪獸世界。

(X @Disney Parks)

迪士尼園區更新9｜巴黎迪士尼推出全新《獅子王》主題園區

巴黎迪士尼興建全球首座《獅子王》主題園區，而園區主打激流乘船遊樂設施，遊客可以體驗由37米高「傲石」極速俯衝16米的快感，園區工程預計2025年秋季動工。而遊樂設施更利用 Audio-Animatronics®（發聲機動人偶）技術，重現電影中的動物角色及 1994 年原版動畫的經典神曲，令整體感官更加震撼。

迪士尼園區更新10｜加州迪士尼樂園建造全新《玩轉極樂園》主題遊樂設施

加州迪士尼興建全球首個《玩轉極樂園》(Coco) 乘船遊樂設施，設施融合最新發聲機動組件 (Audio-Animatronics) 技術，並不設身高限制，適合全家共同遊樂的沉浸式體驗。而設施靈感回應電影故事設定，遊客與米哥 (Miguel) 再次乘船遊歷亡靈之地，以穿越致敬太公阿德(Héctor) 的博物館。

「D23」是甚麼？

「D23」是華特迪士尼公司於2009年創立的官方粉絲俱樂部。當中的「D」代表迪士尼（Disney），而「23」則代表華特·迪士尼在荷里活創辦公司的年份—1923年。