Disney On Ice香港2026｜門票限時8折+購票連結+冰上迪士尼座位表

Disney On Ice香港2026｜Disney On Ice Presents Magic in the Stars冰上迪士尼將於2026年1月23至25日在啟德體藝館舉行。香港01限時8折售票，門票$203起， 優惠1.15完結，即刻看內文了解如何搶門票、場地座位表及交通！

限時8折購票 門票$203起⛸️ 優惠1.15完結

Disney On Ice香港2026｜詳情

冰上迪士尼日期:2026年1月23至25日

冰上迪士尼時間:早上11時30分（23日除外）／下午3時30分／晚上7時30分

冰上迪士尼地點:啟德體藝館

門票價錢:$203起

Disney On Ice香港2026｜門票優惠價錢詳情

由即日至1月15日前經《01空間》購買門票，即可享限時8折優惠，$203起即可欣賞迪士尼經典角色們的精湛冰上演出！

優惠場次門票價錢（已包括手續費）：

2026年1月23日（五）3:30PM

價錢：Gold：$284；A Reserve：$203

2026年1月23日（五）7:30PM

價錢：Gold $446；A Reserve $284

2026年1月25日（日）7:30PM

票價：Gold：$302；A Reserve：$203

Disney On Ice香港2026｜座位表

Disney On Ice香港2026｜交通

"港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙"