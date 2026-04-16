迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會 最平$250起 門票獨家95折

母親節｜迪士尼｜各位計劃好母親節活動了嗎？大地之聲音樂及基金會將於香港灣仔伊利沙伯體育館，足本呈獻迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會，現經《01空間》購票更可享獨家95折優惠。



由大地之聲音樂及基金會呈獻的迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會將在2026年5月9日及5月10日於香港灣仔伊利沙伯體育館演出，由迪士尼官方授權。曾榮獲奧斯卡®、金球獎®及格林美®多個國際級配樂獎項。是次演出由Ponte Orchestra本地樂團70多位青年音樂家現場演奏，相信現場效果遠超於屏幕，帶領各位觀眾沉浸式進入在阿拉伯的神話國度。各位家長，準備好和小朋友一同跟隨阿拉丁展開一場驚險又刺激的魔氈之旅了嗎？

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故事發生在神話國度阿格拉巴，街頭小子阿拉丁志向遠大，渴望過上更美好的生活。茉莉公主則期盼能擺脫皇宮圍牆內的封閉生活。一次偶然的相遇將兩人連繫起來，並一同揭露了邪惡巫師賈方的陰謀。在摯友猴子阿布、精靈的幫助下，阿拉丁學會了相信自己，實現夢想。

童年經典回憶 引導小朋友反思

《阿拉丁》作為華特迪士尼經典動畫長片，憑藉經典音樂、華麗視覺效果及神祕的魔幻元素，讓劇情至今仍然贏得極高評價，成為幾代人心中的童年經典回憶。家喻戶曉的程度為不但深受小朋友的喜歡，大人亦能勾起童年回憶，感到共鳴；更可以引導小朋友反思，盡管出身平凡，只要有遠大志向、聰明自信及保持善良，夢想終究可以實現。

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會

日期及時間：2026年05月09日19:30 - 21:30；2026年05月10日15:00 - 17:00

地點：灣仔伊利沙伯體育館



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迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會將在2026年5月9日及5月10日於香港灣仔伊利沙伯體育館演出。

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由本地青年音樂劇演員飾演經典角色 邢灝、麥曉琳、鄧栢聰

是次演出將由三位本地青年音樂劇演員為各觀眾細說《阿拉丁》故事，將迪士尼的魔力帶入香港。包括香港舞台劇獎最佳男配角、《大狀王》演員邢灝 Christopher Ying將飾演精靈，新晉人氣迪士尼網紅演員、《雄獅少年》演員麥曉琳飾演茉莉公主，以及《大狀王》及《利馬竇》音樂劇演員鄧栢聰飾演阿里王子。

大地之聲音樂及藝術基金會

主辦單位大地之聲音樂及藝術基金會（大地之聲） 成立於2018年，獲 IR88條例下屬公共性質的慈善機構。大地之聲的成立主要協助本地不同藝術團體的發展和合作，鼓勵跨藝術界別演出。