親子旅遊好去處｜2025亞洲十大親子主題樂園　不只迪士尼環球影城

每逢長假期，都在煩惱要帶孩子去哪裏放電嗎？亞洲地區的主題樂園一直都是香港家庭旅遊的熱門首選，不只讓小朋友玩到失心瘋，當中也藏有不少刺激又有趣的設施，連爸媽也能玩得盡興，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，為大家盤點短短幾個小時就能抵達的十大親子主題樂園名單，爸媽們趕緊趁著假期帶著孩子出發去冒險，創造出難忘的回憶！



與去（2024）年「十大親子共玩樂園」排行榜不同的是，今年由日本豪斯登堡擠下富士急樂園，成功擠進榜單。主要原因來自於豪斯登堡於2025年全新開幕的「Miffy夢幻小鎮」，引發全球的高度關注，作為全球首座以米飛兔為主題的專屬園區，吸引許多親子與年輕族群前往朝聖，聲量與討論度大幅上升，成為今年親子旅遊的熱門新選擇。

NO.10 日本豪斯登堡

位於日本九州長崎的「豪斯登堡」，是一座以「中世紀荷蘭」為主題打造的超大型主題樂園，佔地面積遼闊，為東京迪士尼的兩倍，是日本面積最大的主題公園之一。整個樂園的造景重現了中世紀荷蘭的運河、小橋、風車與磚造建築，彷彿踏入歐洲童話小鎮，園區更會隨著四季更迭展現出截然不同的風貌，因此也被譽為「九州最浪漫的景點」，設施方面則有多樣刺激又有趣的VR體驗，讓遊客能以沉浸式方式感受虛擬世界的樂趣。

值得一提的是，近年討論度最高的就是2025年全新開幕的「Miffy夢幻小鎮」，座落在阿姆斯特丹區旁，是全球首座、也是唯一一座以米飛兔為主角打造的專屬樂園，以「米飛兔與朋友們憧憬的假期」為主題，不僅有空中與水上冒險設施，還有超可愛的米飛造景與主題咖啡廳，處處都是拍照熱點，網友紛紛表示：

「餐點根本捨不得吃下肚」

「太可愛了好想去」

「可以安排出發了」



NO.9 香港海洋公園 ‧ 水上樂園

香港海洋公園自1977年開幕以來，一直深受當地居民與國際旅客喜愛，是亞洲最早融合動物保育、教育、遊樂設施與自然景觀的大型樂園，也屢獲「世界十大主題樂園」的美譽，不僅擁有設計創新的刺激遊樂設施，還能近距離欣賞多種瀕危動物與海洋生物，透過展館導覽與體驗活動，提升遊客對保育與生態永續的關注。

+ 1

2021年全新開幕的水上樂園2.0，是亞洲唯一全年無休、全天候開放的臨海水上樂園，坐落於翠綠山巒與南中國海交會處，以依山而建的梯池流水設計，完美融合自然景觀。設有五大主題區域，包括高速滑水道、海浪池與兒童親子池，全家大小都能在這找到適合自己的玩法。

NO.8 日本名古屋樂高樂園

日本名古屋樂高樂園為亞洲第一座以「LEGO樂高積木」為主題打造的戶外遊樂園，園區共劃分為7大主題區，每個區域都有不同的主題風格與互動設施，讓孩子可以體驗開車駕駛、划船、搭乘雲霄飛車、開飛機、甚至成為小小消防員，培養協調力與創造力。遊樂設施方面的刺激程度適中，專為3～12歲的兒童所設計，除了能兼顧家長陪同遊玩的樂趣，還能讓大人回味童年積木世界的美好，樂高迷們絕對會玩到無法自拔。

近期該樂園的聲量高點在每年暑假都會舉辦的「夏季潑水節」，不僅有12座高達20公尺的水砲同時噴發，還有由32萬塊樂高積木打造的「藍龍」水上迷宮，現場此起彼落的歡笑與尖叫聲，每個人從頭濕到腳、徹底降溫，去過的人都表示：

「超級好玩，非常適合小學前的小朋友來玩，絕對可以完整的待上一天」

「整個園區以樂高為主題，設計得十分用心」

「工作人員很親切，也常常會熱情地跟小朋友互動」



NO.7 韓國釜山樂天世界冒險樂園

韓國除了有首爾的樂天世界之外，還有位於釜山、佔地規模大3至4倍的「樂天世界冒險樂園」，整座樂園結合歐洲童話與美式復古風格，成為韓國南部的新興旅遊地標，深受親子與年輕族群喜愛。

樂園以吉祥物Lotty拯救女主角Lorry的「童話王國」的故事展開，打造出六大主題區域，一入園就能看見吸睛度十足的「會說話的大樹」，有許多韓團MV都曾在這裏取景過。園區內無論是溫馨療癒的旋轉木馬、碰碰車等親子設施，還是挑戰極限的高速雲霄飛車「Giant Diger」與13樓高俯衝的水上過山車「Giant Splash」，都能滿足不同族群的遊玩需求。

特別的是，2024年第四季的《嗨！營業中》前往釜山樂天世界冒險樂園的拍攝，另類的跨國任務在網上引起不小的討論，該片段在YouTube累積6萬的觀看數，任務內容是要求團隊挑戰製作餐點給近300名的樂園員工，雖然當時差點燒了員工廚房，但最終仍驚險的完成了出餐。

NO.6 韓國愛寶樂園

位於韓國京畿道的愛寶樂園被譽為世界七大樂園之一，可說是集休閒娛樂、教育文化於一體的大型綜合樂園，自1976年開幕以來歷經多次改造與擴建，目前設有五大主題區域，包括「全球市集」、「美洲探險」、「魔術天地」、「歐洲冒險」及「野生動物王國」，除了有能近距離觀察白虎、獅子、熊貓等動物的「野生動物王國」，還有世界級木造雲霄飛車「T Express」，俯衝角度高達77度，為亞洲最陡峭之一。

園區內也設有多項適合孩童的遊樂設施，如旋轉木馬、迷你列車、兒童樂園等，不論是喜愛刺激感還是極具教育價值的親子共遊需求通通都能滿足。愛寶樂園每到夏季還會特別推出期間限定的清涼水上活動區域，以水花、音樂與冒險為主題，不定時舉辦「水花嘉年華」、「清涼水戰秀」等主題表演，讓遊客能親身加入灑水互動派對。

NO.5 上海迪士尼

上海迪士尼樂園為中國首座、全球第六座迪士尼主題樂園，耗時近17年、耗資55億美元所打造。該樂園最大的亮點莫過於2023年開幕，全球首座的「瘋狂動物城」園區，將動畫中的科技城市風貌幻化為真實，不僅把狐狸爪冰棒放大實體化，還可以和栩栩如生的人氣角色互動。

今年邁入九週年的上海迪士尼，在暑假期間展開一系列的全新活動，「明日世界」主題園區迎來全新沉浸式互動展《皮克斯奇旅》，結合《玩轉腦朋友Inside Out》、《怪獸公司Monsters, Inc.》、《海底奇兵Finding Nemo》、《青春養成記Turning Red》、《玩轉極樂園Coco》、《沖天救兵Up》和《靈魂奇遇記Soul》7部皮克斯Pixar經典動畫，以雕塑、燈光、音效、互動裝置等方式打造多感官冒險空間。

NO.4 韓國首爾樂天世界

首爾樂天世界為韓國首座大型主題遊樂園，以結合室內與戶外設施聞名，是全年齡層皆適合的休閒娛樂聖地，自1990年開幕至今，已成為國內外觀光客必訪景點之一。

樂天世界以冒險與神秘為主題，營造出迷人的中世紀歐洲樣貌，室內的探險世界有四層樓，為全球最大室內主題樂園之一，全天候不受天氣影響，設施也大多走溫和路線，適合帶著小孩同遊。必玩的設施除了有橫跨整個室內的雲霄飛車，還有位於戶外的的旋轉系列，讓遊客可以徹底享受俯衝的重力加速度，去過的遊客都讚道：

「一整天都不會無聊，絕對值得一來」

「對不想吹風淋雨曬太陽的家庭客，實在是太吸引人了」

「城堡夜景和遊行表演都很好看，舞者看起來都很享受為觀眾演出與互動」



NO.3 香港迪士尼

香港迪士尼雖然是目前面積最小的迪士尼樂園，卻有著全球最大的「探險世界」以及兩個全球獨有的園區「灰熊山谷」和「迷離莊園」。

2023年盛大登場的「魔雪奇緣世界」是近年人氣最高的園區之一，以動畫電影《冰雪奇緣》為主題，打造艾倫戴爾王國完整街景，讓大家能一睹Elsa女王的冰雪城堡和可愛的雪寶！去過的遊客都表示：

「迪士尼果然是孩子的天堂，非常豐富好玩」

「香港迪士尼雖然規模比較小，但整體體驗真的超棒」

「設施幾乎都不用排太久，玩起來很輕鬆」



NO.2 日本東京迪士尼

東京迪士尼於1983年開幕，為亞洲第一座迪士尼樂園，經過40年不斷地增建，已融入日式風格的建築物和表演，呈現有別於美國迪士尼的樣貌，在夢幻程度、樂園氣氛、遊客裝扮上，被廣泛譽為服務品質與場景營造都是最頂尖的迪士尼。

樂園分為陸地和海洋兩大區，各自擁有吸睛的亮點與設施，陸地園區的設施多以美國加州、佛州樂園為藍本，適合初次造訪、喜愛經典角色的迪士尼迷，海洋園區則融合探險、神話、航海主題，遊樂設施難度普遍偏高，適合追求刺激感的成人遊客。

近一年討論度最高的就是2024年6月開幕的「夢幻泉鄉」，重現《冰雪奇緣》的艾倫戴爾王國、《魔髮奇緣》的樂佩公主森林，以及《小飛俠彼得潘》的夢幻島等經典場景，遊客紛紛讚道：

「一生一定要去一次的遊樂園」

「真的是大人小孩都會愛的樂園，動畫建築等都非常細緻逼真」

「東京迪士尼樂園真的是一個充滿魔法與歡樂的夢想世界」



NO.1 日本大阪環球影城

位於日本大阪的環球影城，是亞洲首座環球影城以環球影業出品的熱門電影、動畫與遊戲IP為主軸，打造沉浸式場景與刺激設施，成為深受各年齡層喜愛的人氣主題樂園。不僅有全球第一個任天堂主題園區，重現《超級瑪利歐》的經典世界，還有真實還原霍格華茲城堡的哈利波特魔法世界，招牌設施《哈利波特禁忌之旅》結合4D與過山車技術，魔杖互動體驗區還能讓遊客模擬施法，親身感受奇幻的魔法氛圍。

該樂園自2001年開幕以來就擁有極高的人氣，2022年吸引超過1235萬人次入園，躍升為全球入園人數第三高的主題樂園。各大季節限定活動（如鬼滅之刃、航海王、名偵探柯南等聯名）常年來也吸引大量粉絲前往朝聖。

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年6月30日至2025年6月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



