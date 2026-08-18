餵母乳反胃想喊？拆解媽媽5大崩潰瞬間　網民靠一招紓緩

產後護理｜母乳餵哺從來都不是易事，這是一場考驗媽媽體力、耐力與心理韌性的長期戰役。除身體上的疲累，不少媽媽在親餵時更會突然出現反胃、甚至崩潰想哭的負面情緒。有醫生指出，這其實是正常的生理反應，源於哺乳時體內荷爾蒙變化所致。



拆解母乳媽媽的5大崩潰瞬間

1. 深夜追奶與塞奶焦慮

產後初期每隔3至4小時便需排空乳房。當漲奶痛醒時，即使極度疲累亦要起身泵奶；一旦遇上塞奶、乳腺發炎，更會陷入「怕奶量不夠，又怕塞奶」的雙重折磨。

2. 親餵轉樽餵遇「乳頭混淆」

為重返職場作準備時，寶寶往往難以適應奶嘴的觸感而抗拒飲奶，令媽媽感到挫敗與自責。

3. 洗不完的泵奶器配件

每次泵奶後，喇叭罩、防逆流閥、奶樽等配件堆滿鋅盤，清洗和消毒過程令人身心俱疲。

4. 突發漏奶措手不及

只要聽到其他嬰兒哭聲或外出開會時間稍長，胸前便容易出現溢奶水漬，帶來不便與尷尬。

5. 時間被綁架失去自由

生活作息必須完全配合泵奶時間，外出要尋找育嬰室，容易產生「時間不再屬於自己」的失落感。

一埋身餵奶就反胃想喊？醫生揭「多巴胺下降」作怪

除上述的日常挑戰，有母乳媽媽在社交平台分享，自己每次親餵或擠奶時，心情都會瞬間變得低落。她形容，只要寶寶一吸吮，就會反胃，甚至湧現負面情緒。這種強烈的生理反應，更曾令她一度以為自己又再懷孕。

不少媽媽留言表示有共鳴，有人直言自己每次擠奶都會哭，感到心翳，甚至為此不斷尋找退奶方法；也有人指曾出現焦慮、悲傷、易怒及恐慌等情緒。

事主後來引述醫生的解釋，指出這是正常生理現象。當母體分泌催乳素準備排出乳汁時，大腦中的「多巴胺」濃度會短暫急劇下降，從而直接影響母親的情緒與身體感覺，引發反胃、噁心、心悶或莫名恐懼，並非媽媽心理脆弱或不愛孩子。

同路人教路：一招可紓緩哺乳壓力

面對難以控制的生理與情緒反應，不少過來人媽媽分享她們的「求生法則」。既然擠奶時間難以避免，許多網民建議將其轉化為難得的「Me Time」，邊擠奶邊「追劇」、看綜藝節目或是觀看 YouTube 影片，讓手機滑起來以分散注意力。有媽媽分享，一開始確實會感到反感，但後來配著影片觀看，漸漸就忘記擠奶或餵奶的抗拒感，擠完後再低頭看看寶寶喝飽睡著的可愛模樣，更是非常療癒。

發文的媽媽亦表示，心情低落是正常，建議可透過購物、聽音樂來讓自己放鬆；有媽媽鼓勵大家，這類情緒症狀在產後4個多月會慢慢減退。