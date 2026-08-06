挪威研究：嬰兒出生後6個月純母乳餵哺　孩子3至8歲ADHD症狀較少

ADHD｜母乳餵哺可能與孩子日後專注力及行為發展有關？挪威最新研究分析逾3.7萬個家庭數據，發現嬰兒出生後首6個月接受母乳餵哺，在3歲、5歲及8歲時出現ADHD症狀的機會可能較低。



分析逾3.7萬家庭 研究餵哺方式與ADHD症狀關係

挪威卑爾根大學一項新研究《Breastfeeding may protect against ADHD symptoms》顯示，嬰兒出生後的6個月內接受母乳餵哺，在3至8歲時可能較低機會出現ADHD症狀。

研究使用了挪威一項大型親子長期追蹤研究（MoBa）中37,600個家庭的數據。母親在嬰兒出生後6個月填寫問卷，記錄純母乳餵哺、部分母乳餵哺的時間，以及何時開始讓孩子飲用其他液體或進食固體食物。

純母乳餵哺時間越長 ADHD症狀或相對較少

卑爾根大學生物醫學系精神科醫生兼研究員、Betanien醫院高級顧問Berit Skretting Solberg表示，研究發現孩子接受純母乳餵哺的時間越長，在3歲、5歲及8歲時出現的ADHD症狀程度就越低。

研究指出，男嬰和女嬰身上都有類似情況，這種關聯在3歲和5歲時最明顯，到8歲時則稍為減弱。無論母親是以純母乳還是部分母乳餵哺，都與孩子日後較少出現ADHD症狀有關。而餵哺時間越長，以及餵哺母乳的比例越高，關聯就越明顯，當中出生後首6個月一直接受純母乳餵哺的孩子，日後出現ADHD症狀的情況相對較少。

嬰兒出生後首6個月接受母乳餵哺，在3歲、5歲及8歲時出現ADHD症狀的機會可能較低。（Freepik）

研究已排除遺傳等因素影響

ADHD與遺傳因素有關，因此研究人員亦有考慮，如果母親本身有ADHD症狀，母乳餵哺時間一般會較短，同時孩子亦較大機會有ADHD症狀。而且，有ADHD症狀的孩子亦較難接受母乳餵哺。

研究在將ADHD遺傳風險、社會人口因素、同一家庭內兄弟姊妹不同餵哺情況等因素都納入考慮後，仍發現純母乳餵哺時間較長，與孩子日後ADHD症狀較少有關。

觀察性研究未能證明因果關係 仍需更多研究確認

Solberg亦表示，這項研究屬觀察性研究，難以證明母乳餵哺可直接預防孩子出現ADHD症狀，目前仍需要更多研究確認。不過，研究結果亦顯示，孩子日後會否出現ADHD症狀，未必只受遺傳影響。Solberg指出，ADHD與其他神經發展障礙一樣，都受多種因素影響。