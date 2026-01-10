新手爸媽都在問！揭育兒最常見3大難題　母乳營養與產後護理攻略

新手爸媽普遍對母乳哺育、寶寶營養補充及產後照護三大議題疑問最多，為協助新手爸媽因應懷孕、分娩與育兒過程挑戰，台灣衛福部國健署提供「孕產兒關懷諮詢服務專線」，2024年回應了2萬1052個問題，統整新手爸媽最常遇到的3大QA。



相關文章：嬰孩半夜狂哭擾人清夢！鄰居迫得一家三口退租 卻惹兩派網民論戰

+ 8

1. 寶寶快出生了，該如何哺餵寶寶？

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙建議，寶寶出生後前6個月以純母乳哺育為主，6個月後逐步添加副食品，並持續哺餵母乳至2歲或以上。母乳含有多種活性成分，有助提升寶寶免疫力，降低腹瀉與過敏風險。初乳量雖少（約1~3cc），但會隨寶寶吸吮逐步增加泌乳量。在哺餵寶寶母乳時，要讓寶寶面對乳房、身體緊貼媽媽，頭部微仰且能自由轉動，有助正確含乳與吸吮。

2. 寶寶1歲前容易缺乏哪些營養？如何從飲食補充？

林真夙指出，0～1歲是寶寶成長與發展的關鍵期，自6個月起，可逐步添加副食品，補充如鐵（牛豬肉、深綠色蔬菜）、維他命D（鮭魚、蛋黃）、DHA（鮭魚、鯖魚）、鋅（肉類、蛋）、維他命B12（魚、肉、蛋）等營養素。建議從單一食材開始，觀察寶寶是否有過敏反應，再慢慢擴增食材種類。

3. 照顧產後的媽媽，要注意那些事情?

產後初期應重視傷口護理、產後排出物觀察與哺乳技巧學習。自然產媽咪常出現腫脹或不適，可使用甜甜圈坐墊與側臥姿勢舒緩；剖腹產者的傷口通常於術後5～7天癒合，約4～6週後逐漸穩定。建議產婦儘早下床活動以預防血栓，下床時可使用束腹帶支撐傷口、減輕疼痛。親子同室有助於爸媽熟悉寶寶作息與需求，但應遵循「同室不同床」原則，避免窒息風險。

【延伸閱讀，更多照顧初生嬰孩建議】



別輕視唇皰疹！2歲男童被親吻眼睛周圍 左眼受感染失明更破了洞

+ 5

傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病 嚴重可致重症命危

+ 33

延伸閱讀：

彌月禮怕踩雷？新手爸媽送禮清單TOP 10 別再只送尿布

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】