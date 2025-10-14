餵母乳才是好媽媽？醫生憶心傷往事：她確診乳癌，誕下孩子後爆喊

母乳雖然是嬰兒的首選，但並非唯一標準。台灣婦產科醫生蘇怡寧指出，社會強調「母乳等於好媽媽」的氛圍，讓許多女性承受巨大壓力。一位乳癌媽媽甚至因無法哺乳而自責落淚。事實上，配方奶在營養上已嚴格把關，足以成為替代選擇。母愛不該被綁架，重點是媽媽的用心與付出，而非哺餵方式。



台灣婦產科醫生蘇怡寧在Facebook專頁發文，強調雖然母乳哺育值得鼓勵，但絕非唯一正確的選擇。他特別質疑「我可以你也一定可以」的說法，因為這樣的標語往往在無形中，成為壓在媽媽身上的重擔。社會氛圍不斷強調「好媽媽就該母乳」，讓許多女性在身心俱疲時，仍感到愧疚與自責。

餵母乳才是好媽媽？病房裏的眼淚：乳癌媽媽的自責

蘇醫生回憶，十多年前曾有位媽媽在懷孕20週時確診乳癌。醫療團隊與她討論後，決定讓孕期延長到34週才生產，隨後立即手術。過程雖然順利，但當蘇醫生探視病房時，卻發現這位媽媽因無法哺乳而淚流滿面，不停說「我對不起我的寶寶」。

餵母乳才是好媽媽？醫生的提醒：鼓勵不等於強迫

面對這樣的情況，蘇醫生感到震驚，並安慰她：「你從來沒有對不起任何人，你的孩子，是你拼了命換來的。」他坦言，自己會鼓勵母乳哺育，但「鼓勵不等於強迫」。無論是言語或行為上的壓力，都可能深深傷害媽媽的心，「因為你永遠不知道她正在經歷什麼」。

科學數據：配方奶不是罪惡

社會往往將「餵母乳」與「好媽媽」畫上等號，但事實上，配方奶在營養設計上也有嚴格把關。台灣食藥署指出，目前經查驗登記的嬰兒與較大嬰兒配方食品共有128項，每100毫升乳糖含量約5.5至7.7克，與母乳的6.7至7.8克相差不大。母乳確實仍是首選，但若無法哺餵，諮詢專業人員選擇合適的配方奶，依然是安全的方式。

打破迷思：母愛不該被餵母乳綁架

從醫生的臨床經驗與科學數據都可看出，母乳雖好，卻不該成為檢驗媽媽的唯一標準。當社會不斷將「母乳等於愛」的訊息加諸女性，反而讓媽媽陷入不必要的壓力與愧疚。真正的母愛，不在於餵養方式，而在於媽媽為孩子付出的心與生命力。

餵母乳被過度神聖化，母職焦慮的心理學觀點

心理學研究指出，母親角色往往被社會建構成「必須無條件犧牲與完美奉獻」。在這種期待下，母乳哺育被過度神聖化，彷彿成為母愛的象徵。

許多媽媽若無法達成，就會出現自我否定與焦慮，甚至陷入「母職焦慮」(maternal guilt)。這是一種由外界規範內化而成的壓力，讓女性誤以為自己的價值必須靠「母乳成功」來證明。

若社會能承認多元的養育方式，媽媽才有機會擺脫「只有母乳才是愛」的單一思維，獲得真正的心理自由。

