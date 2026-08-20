內地毒肉丸｜口感異常彈牙恐混入硼砂 幼童誤食2克即可休克致命

北上吃肉丸小心｜據內媒報道，廣東清遠一間熟食店為令食物口感更有彈性，竟將禁用的化工原料「硼砂」混入肉丸、腐竹肉卷等食材再出售。涉案店家已累計售出超過 2.7萬元人民幣的毒肉製品，而涉案人士已被移送公安機關。原來成人攝入15克硼砂即可致命，幼童吃2克硼砂即可休克致命，案件引發大眾對食安問題的高度關注。



為增彈牙口感混入硼砂 內地執法部門指店內食材驗出硼砂

據廣東廣播電視台報道，涉事熟食店位於廣東清遠連州市東陂鎮。為求食材更有彈牙口感「勁道」，於是將硼砂混入食材裡。報道指出，涉案熟食店累計售出價值27160元的毒肉製品。

而執法人員在行動中檢測店內待售的肉丸、腐竹肉卷、肉膠，以及用於添加的白色粉末進行抽檢，結果顯示全部驗出含有硼砂。

硼砂被列用非食用物質 非法使用嚴重可死刑

硼砂是國家禁用的非食用物質，常用於清潔劑、殺蟲劑等工業產品。而根據內地法律，硼砂已被列入《食品中可能違法添加的非食用物質名單》；根據《刑法》第一百四十四條，非法添加硼砂行為構成生產、銷售有毒有害食品罪，情節嚴重的最高可判處死刑。

不法商家會將硼砂混入肉丸、腐竹及糉裡

部份不法商家為增加食材的彈性和韌性，都會混入硼砂，常見加入於肉丸、腐竹、糉子、涼皮、麵條、餃子皮等食品中。例如放置多日而不發霉的糉子，或者是顏色過於鮮艷的醃菜也存在硼砂風險。

硼砂對身體的慢性及急性影響

根據香港食安中心顯示，根據《食物內防腐劑規例》，硼酸及硼砂並非可用於食物中的准許防腐劑。而過去數年，新鮮豬肉、魚蛋、糉子和中式點心（包括蝦餃）等食物曾驗出含有硼酸。由2007年1月1日至2009年6月30日，中心就2670多個食物樣本進行硼酸測試，當中有六個樣本驗出非法添加了硼酸。

低濃度的硼砂在人體內會轉化為硼酸，被身體所吸收。不過，硼砂劑量極低也可致命 ，成人攝入3克會中毒，攝入15克足以致命；而嬰兒幼童攝入2至3克即可休克致命。

慢性中毒：硼砂進入人體後，容易積聚於肝臟、腎臟及大腦之中。同時，會逐漸影響消化酶功能，導致食慾不振與營養不良問題。而長期攝入之後，甚至損害中樞神經系統與器官功能。

急性反應：如短時間內攝入量過多，會損害胃部、肝臟、腎臟和腦部，甚或引致死亡。

肉丸異常彈牙要小心！3招拆穿硼砂食品

1. 彈性：如口感過分堅實或彈牙不自然，需提高警惕。

2. 看色澤與質感：肉丸慣常都是組織較為柔軟且有天然肉類纖維，如肉丸表面太光滑亦欠缺肉紋的話，恐添加化學凝固劑。

3. 選擇有商譽的供應商：購買食材時，盡量選擇商譽良好的商戶，避免來歷不明且包裝簡漏的產品。