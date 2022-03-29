媽媽必學｜潮濕天氣易致食物發霉　食安中心分享食物貯存六招

新冠疫情下，不少市民為免居住大廈突然被圍封強檢，都會有備無患，貯存比日常所需更多的食物，不過近日天氣回暖潮濕，食物若存放不當，則有可能變壞造成浪費。食物安全中心日前分享食物防霉秘方，媽媽們不妨參考下，以免浪費食物！



春天天氣溫暖濕潤，正是霉菌肆虐的大好時機，霉菌可分解已死亡的有機物質，對食物、建築物料等不同物質造成破壞。霉菌污染食物後，有可能會釋出霉菌毒素，如赭曲霉毒素A及黃曲霉菌，令食物變壞，誤服者更有可能食物中毒，為此食物安全中心日前發文，分享「食物防霉秘方」。

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1. 準備菜式及食材清單

市民在選購食物前，可先準備購物清單，明智地購買所需食材，避免買得太多。亦應按「先入先出」的原則存取食物，優先選用食用效期較近的食材，並參考包裝上由生產商提供的指示，貯存預先包裝的食品。

2. 遠離光與熱

室溫存放的食物或食材，例如麵包、薯仔、花生果仁等，要貯存於陰涼乾爽、通風良好的地方，遠離熱源，避免陽光直射。

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3. 乾濕分離

切勿把胡椒粉及辣椒粉等乾製脫水香料放進雪櫃，以免出現「倒汗水」，市民亦應避免用已沾濕的餐具或木匙接觸乾製香料。

4. 生熟食材分開存放

容易腐壞的食物應貯存在雪櫃的冷凍保鮮格（攝氏4度或以下）或冷藏冰格（攝氏零下18度或以下），熟食／即食食物亦應與生食物分開貯存，例如雪櫃的上方貯存格只用作存放熟食／即食食物，以防止交叉污染。

雪櫃內也要留有空間，不要堆放到「密密麻麻」，以保持冷空氣流通暢順，否則雪櫃內過滿會降低製冷效能，可能導致食物變壞，帶來食物安全隱憂。

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