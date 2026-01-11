懷孕｜6種食物恐誘發妊娠糖尿病　醫生教你建立孕期飲食安全意識

很多孕婦以為想吃什麼就吃什麼，但這個觀念可能讓你陷入妊娠糖尿病的風險，甚至影響胎兒發育和自身健康！



醫師分享6種最容易誘發妊娠糖尿病的食物，幫助準媽媽們，建立完整的孕期飲食安全意識。

台灣婦產科醫師張瑜芹指出，生活中有6種食物，看似平平無奇，卻很容易引發孕婦的妊娠糖尿病甚至是其他妊娠併發症，一定要多加注意：

1. 精緻糖類和含糖飲料是誘發風險之一

精緻糖類造成血糖飆升的關鍵是「快速吸收特性」。很多孕婦一開始只覺得「懷孕想吃甜的很正常」，但仔細了解會發現，蛋糕、手搖飲、糖果這些高GI食物會讓血糖急速上升，胰島素需求暴增，陷入妊娠糖尿病誘發風險。

2. 過量攝取精緻澱粉危險性高

過量的精緻澱粉，對孕婦來說特別危險，因為快速消化吸收的特性，更容易讓血糖失控！很多孕婦一開始以為「吃飯總比吃零食健康」，但實際上精緻澱粉如白飯、白麵、白吐司等，有許多隱藏的血糖風險。

3. 油炸和高油脂食物易影響血糖控制

油炸食物對孕期血糖控制的影響完全被低估，如炸雞、薯條、鹽酥雞等，不只熱量爆表，更會影響胰島素敏感性！正常情況下，適量攝取好油脂對胎兒發育有益，但有些孕婦覺得「懷孕嘴饞吃點炸物沒關係」，這種想法可能帶來風險。

4. 加工肉品和高鹽食物增加妊娠併發症

很多孕婦以為「肉類補充蛋白質很好」，卻不知道加工肉品可能惡化血糖！但加工肉品最危險的情況是「高鹽高脂配高GI主食」，當香腸、火腿、培根配白吐司、白飯一起吃，不僅血糖飆升，還會增加妊娠高血壓風險。

5. 水果過量攝取反而有害

很多孕婦覺得「水果很健康多吃無妨」，但某些高糖水果大量攝取時，果糖會快速轉化成血糖，特別是懷孕後期胰島素阻抗本來就較高的階段，西瓜、荔枝、龍眼、芒果、葡萄這些水果一次吃太多，就可能讓血糖失控，雖然水果很好，但過量就是風險！

6. 濃湯和高澱粉湯品是隱藏糖分來源

很多孕婦喝濃湯覺得「喝湯很營養又清淡」，但玉米濃湯、南瓜濃湯、味噌湯加料、羹湯類這些用太白粉、玉米粉勾芡的湯品，澱粉含量驚人！一碗玉米濃湯的糖分可能等於半碗白飯，加上液體形式吸收更快，血糖上升速度更驚人，這種「看不見的澱粉」往往是妊娠糖尿病篩檢沒過的隱藏原因。

每位孕婦體質都不同 做好飲控更健康

張瑜芹強調，每個孕婦的體質都是獨特的，對血糖的耐受度本來就有很大的個體差異，飲食控制的目標不是要讓孕婦餓肚子，而是要讓媽媽和寶寶都健康、平安和營養充足！

