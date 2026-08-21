言語治療｜想BB快啲學識講嘢？掌握「父母語」即學5招詞彙量倍增

兒童成長｜很多家長常問：「應該點樣同 BB 講嘢，先可以幫到佢講嘢叻啲？」研究指出，促進寶寶語言發展的關鍵，往往在於我們說話的「方式」。言語治療師「謝謝謝姐姐」日前分享，運用「父母語」（Parentese）跟寶寶溝通，能顯著提升寶寶的發聲次數及未來的詞彙量，是大腦發育不可或缺的營養。

本文作者：Tse Tse Speech Therapy 謝謝 謝姐姐 言語治療



研究發現，相比起一般說話方式，善用「父母語」（Parentese）與寶寶溝通，寶寶的發聲次數以及在14個月大時的詞彙量，都會明顯多過其他小朋友。

甚麼是「父母語」？掌握5大特點

「父母語」是一種成人與嬰兒說話時的獨特風格，主要具備以下5大特點與功能：

1. 語法正確

使用正規的詞彙和文法

原因：給予寶寶正確的語言示範，讓寶寶模仿說話節奏與語言結構。

2. 誇張語調

音調較高，抑揚頓挫。

原因：誇張的語調更能吸引嬰兒注意，刺激大腦語言區。

3. 語速較慢，拉長停頓

在語句間留白3至5秒。

原因：給予寶寶充足的時間去觀察你的口形、聽清楚發音，並主動「留位子」讓寶寶嘗試回應你。

4. 情感豐富，誇張面部表情與豐富肢體動作

原因：吸引寶寶注意，將聽到的詞彙與實際意義快速連結，增強理解。

5. 簡化句子，重覆重點詞彙

原因：透過重覆語言輸入，加深寶寶對詞彙的印象與理解。

生活情境實測：換片或換衣服時的說法對比

一般做法（效果欠佳）：

說法：「而家幫你換片，抬高隻腳。」

分析：雖然語法正確，但語調平淡、語速偏快、情感沒有起伏，且沒有重覆關鍵詞彙。

使用「父母語」（正確示範）：

說法：（語調升高，表現得很驚喜開心）「換～片～片～片～片～我哋抬起隻 腳～腳～係喇，抬起隻 腳～腳～」

分析：符合語法正確、誇張語調、語速較慢、面部表情豐富，同時簡化句子並重覆重點詞彙（如「片」、「腳」）。

溫馨小提示

用「父母語」對某些人來說可能很自然，但對部分家長而言，剛開始時可能會覺得有點尷尬或不自然。

其實這樣是完全沒問題的！家長不需要給自己太大壓力，覺得要時時刻刻、全天候都這樣跟 BB 說話。但非常鼓勵大家在日常互動中多嘗試運用，因為對 BB 來說，這種充滿愛意的說話方式，就是他們大腦最喜愛的營養。

《本文資料獲 Tse Tse Speech Therapy 謝謝 謝姐姐 言語治療轉載，原文為「【怎麼說，比說甚麼更重要】」》