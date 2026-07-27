歲半BB講唔夠10個字？言語治療師拆解「大個自然追返」迷思

歲半BB未有10個單字，很多家長聽到長輩說「愛因斯坦都遲講嘢啦，大個自然會追得返」，就選擇「等吓先」。但其實根據國際研究，遲開口的BB當中，有20%至30%日後依然有明顯的語言障礙或閱讀困難，絕對不能當無事發生！言語治療師為大家拆解育兒迷思，教你分辨單純「遲開口」與「語言遲緩」，並分享必備的家居互動策略。本文作者：言語治療師 鍾曉欣 (Yannes Chung)



歲半BB語言標準是甚麼？

BB幾大要識講嘢？國際權威ASHA（美國言語聽覺協會）及Mayo Clinic的指標指出，歲半（18個月）的幼兒通常已經識講10到15個有意義的單字（包括動物叫聲及常用名詞等），這屬於正常的「達標線」。

而美國疾控中心（CDC）更設立「最低底線」，除「爸爸」和「媽媽」外，幼兒需最少懂得3個單字。如果連這條底線也達不到，家長就絕對不可以抱住「等等先」的心態。

「遲開口」定「語言遲緩」？

同樣是講得少字，究竟是單純的「遲開口」（Late Talker）還是「語言遲緩」（Language Delay / Disorder）？家長可以從以下三方面觀察：

- 聽得明：「遲開口」的BB雖然講得少，但聽得明大人的指令（如：跟指令攞鞋或指五官）；相反，「語言遲緩」的BB會聽唔明，叫名無反應或無法跟隨簡單指令。

- 玩得叻：「遲開口」的BB懂得玩假想遊戲（如：扮聽電話）；「語言遲緩」的BB則可能唔識玩或不懂利用玩具扮嘢。

- 溝通意圖：「遲開口」的BB溝通意圖高（如：會用手指指住狗仔並望住你）；「語言遲緩」的BB溝通意圖低（如：無手勢指物）。

出現3大警號馬上搵幫手

如果歲半BB字數不達標，並伴隨以下任何一項警號，請立刻尋求言語治療師的協助：

1. 聽唔明指令：在沒有手勢輔助下，聽唔明「畀我」、「過嚟」等簡單指令

2. 零溝通意圖：不會用眼神交流，亦不會用手指指嘢來表達需要

3. 技能倒退：突然唔講原本已經識講的字，或者變得異常安靜

言語治療師實戰貼士：屋企幫歲半BB講多啲

如果在觀察期內，家長想在日常生活中刺激BB的語言發展，可以運用 ST（言語治療）常用的 Hanen OWL 策略：

1. 觀察（Observe）：

細心留意BB眼神和動作的指向，例如他望住一架玩具車，就知道他感興趣的是「車車」。

2. 等待（Wait）：

這是最重要的一步！講完一句「推車車！」之後，必須停頓3-5秒，給BB足夠的時間思考和模仿，不要急着講第二句。

3. 聆聽（Listen）：

BB發出任何聲音（即使只是「啊啊」），都要立刻回應，例如點頭說，「係呀！你想推車車呀？」

4. 回應（Respond）：

用擴充法幫助BB講完整句子，例如BB指住狗講「汪汪」，你可以回應，「係呀，狗狗汪汪！」

歲半BB需要時間處理語言資訊，家長只要「等足空間」，BB自然會更敢於開口！

《本文資料獲🇭🇰Miss Speech | 言語治療・幼兒發展轉載，原文為「歲半 BB 未有 10 個單字，真係『大個自然會追得返』？」》