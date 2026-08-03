言語治療｜重覆關鍵字詞的力量　3招加深小朋友詞彙記憶

兒童成長｜在引導小朋友語言發展時，家長有沒有發現孩子常常記不住新詞彙？言語治療師「謝謝謝姐姐」日前分享一個簡單而有效的技巧——「重覆關鍵字詞」，幫助詞彙深入小朋友的小腦袋。

本文作者：Tse Tse Speech Therapy 謝謝 謝姐姐 言語治療



我們的大腦需要透過重覆的刺激來學習和記憶。當家長有意識地重覆目標詞彙，就是在為小朋友的大腦建立堅固的「語言資料庫」，這能顯著提升他們對詞彙的理解與使用能力。

執行三大步驟

1. 精簡語言

減少使用代名詞（如「佢」、「佢哋」）或指示詞（如「呢啲」、「嗰啲」）。

2. 鎖定目標

每次對話或講故事時，為自己設定一個「目標詞彙」，例如本次重點是「花花」。

3. 有意圖地重覆

在自然的對話中，有意識地、多次地使用這個目標詞彙，將它清晰地「呈現」在孩子面前。

舉例說明

錯誤示範（小朋友只係聽到「花花」1次）：

「睇下，有花花。

佢係咩色呀？

係喎，呢啲係紅色。

咁嗰啲呢？係黃色。

佢地好大朶呀！」

正確示範（重覆關鍵字「花花」，小朋友今次聽到「花花」5次）：

「睇下，有花花。

花花係咩色呀？

係喎，花花係紅色。

咁嗰啲花花呢？係黃色。

花花好大朶呀！」

小提醒：重覆的技巧貴在「自然」與「有意圖」。家長請在小朋友有興趣的情境下使用，並觀察他們的反應。適度運用能有效學習，過度機械化的重覆則可能讓孩子失去興趣。

《本文資料獲Tse Tse Speech Therapy 謝謝 謝姐姐 言語治療轉載，原文為「【言語治療師小技巧】重覆的力量：讓詞彙深入小朋友的小腦袋」》