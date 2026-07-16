孩子表達力弱？言語治療師教4大間接語言刺激方法與家長常犯錯誤

不少家長都以為要提升孩子的語言能力，日常就要多發問引導孩子回答，但原來多發問未必是有效方法？認可名冊言語治療師梁凱寧分享語言治療中常見的「間接語言刺激」方式，教家長用4大方法在日常生活中助孩子建立語言能力，並分享家長最常犯的4大錯誤，避免影響孩子的溝通意欲。



4大間接語言刺激方法

在語言治療中，「間接語言刺激（Indirect Language Stimulation）」是一種很常見的介入方式。它的核心概念是大人不要求孩子「跟著說」、不一直測驗孩子，而是在自然互動中，大量提供適合孩子程度的語言輸入，讓孩子在理解、觀察、模仿中慢慢建立語言能力。

1.Self Talk（自我描述）

Self Talk（自我描述）是指大人把「自己正在做的事情」說出來給孩子聽。

例子：

媽媽：「媽媽喺度疊高高。」

媽媽：「我要藍色車車。」

媽媽：「等我幫熊仔玩衫先！」

2.Parallel Talk（平行描述）

Parallel Talk（平行描述）是指大人描述「孩子正在做的事」。

例子：

大人：「你喺度砌積木。」

大人：「你畫圓圈。」

大人：「你架車好快！」

3.Expansion（擴展）

Expansion（擴展）是指孩子說一句簡短的話，大人「保留原意」，幫他補成更完整、正確的句子。

例子：

孩子：「狗狗。」

大人：「狗狗喺度跑緊。」

孩子：「要水。」

大人：「你要飲水。」

4.Extension（延伸）

Extension（延伸）是指在孩子原本的意思上，再「增加新資訊」，比 expansion更多一步。

例子：

1.孩子：「狗狗跑。」

Expansion - 大人：「狗狗喺度跑緊。」

Extension - 大人：「係呀，狗狗喺公園度跑緊，跑得好快！」

2.孩子：「車車。」

Expansion - 大人：「紅色車車。」

Extension - 大人：「紅色車車要去超市。」

這些技巧最大的共同點是它們都屬於「跟隨孩子」（follow the child），而不是一直考孩子、一直命令和糾正。孩子通常會比較放鬆，亦會願意開口和互動。

間接語言刺激的核心概念是大人不要求孩子「跟著說」、不一直測驗孩子，而是在自然互動中，大量提供適合孩子程度的語言輸入，讓孩子在理解、觀察、模仿中慢慢建立語言能力。（Freepik）

家長最常犯的4大錯誤

1. 強迫小朋友說話

例如：

•「講蘋果。」

•「你要講：我要蘋果。」

•「再講一次。」

2. 問題太多

例如：

•「咩嚟㗎？」

•「咩顏色？」

•「跟住呢？」

3. 控制遊戲玩法

例如：

•「唔係咁玩㗎。」

•「跟住我玩！」

4. 一次過講太長

例如：

孩子：「積木。」

大人：「你應該先放個紅色長方形積木上去最高嗰度，如果唔係下面黃色梯形個積木就會落嚟㗎喇，咁樣真係會好危險㗎！」

最理想互動方式：「少問、多說、多等」

語言治療裡很重要的一個概念是「少問、多說、多等」，這是最理想的互動方式。少問是減少測驗式問題；多說是提供大量自然語言輸入；多等是留時間讓孩子思考與表達。

實務上怎麼用最自然？最好的場景其實不是「上課」，而是融入日常生活中，包括玩玩具、吃飯、洗澡、去公園、穿衣服、繪本共讀時，因為孩子在「有情境、有興趣」時，語言學得最快。

（認可名冊言語治療師梁凱寧）

《本文獲 認可名冊言語治療師梁凱寧 授權轉載》