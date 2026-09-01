9月新手爸媽講座｜免費講座：臍帶血/跨境坐月/嬰兒睡眠/產後情緒

《香港01》旗下「01親子」於2026年9月20日(星期日)舉行「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包括「寶寶安睡實用貼士、預防媽媽產後抑鬱、守護孩子與家人的未來、香港媽媽跨境坐月子新選擇」等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送大獎環節。當天出席並完成上午場或下午場的家長有機會獲豐富福袋名額有限，登記從速。

免費登記參加！

活動詳情：

日期：2026年9月20日(星期日)

時間：上午10時至下午3時正

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）

九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

免費登記參加！

參加者可獲贈精美禮品包乙份。

請注意：每位已登記出席者需完成上或下午場講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2026年9月17日晚上11時59分

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「新手爸媽講座」。

上午場【10:00 - 12:00】

時間：10:30- 11:00

主題：寶寶安睡小魔法

講者：國際認證嬰幼兒睡眠顧問導師 Charlotte Ma

- 拆解寶寶睡眠3大迷思

- 半夜醒10次，開始睡眠倒退？

- 快快戒夜奶需要點做？

- 實用TIPS幫寶寶再次順利入睡

時間：11:25 - 11:55

主題：一生僅有的一次機會

講者：生寶臍帶血庫 臍帶血資深顧問 Yannes Chau

免費登記參加！

下午場【13:00 - 15:00】

時間：13:30- 14:00

主題：香港媽媽跨境坐月子新選擇

講者：愛帝宮月子中心護理部總護士長、網紅母嬰博主 黃楊華

現場設有愛帝宮攤位，提供免費月子諮詢服務，歡迎出席上午場或下午場的新手爸媽了解詳情！

時間：14:15 - 14:45

主題：新手爸媽定心指南！認識產後抑鬱，照顧身邊人

講者：精神科專科醫生 劉麗珊醫生

- 產後情緒：為何要重視？

- 3個常見產後情緒問題

- 識別症狀與自我篩查

- 爸爸都會有產後抑鬱？

- 治療選擇與求助資源

- 伴侶支援與自我照顧

免費登記參加！

講座條款及細則

參加者於登記後，將會收到電郵登記確認通知。

由於座位數量有限，若報名人數過多名額將以先到先得形式決定。成功登記者將於講座前收到電郵通知並回覆確認出席。活動當日請出示確認電郵，並由現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後即可進場。

每位參加者必須準時到達現場登記，遲到之參加者可能不獲安排入場。

每位已登記出席者完成上午場（10:00 - 12:00）或下午場（13:00 - 15:00）講座，活動完結後才即場獲得禮品包一份，禮品禮物隨機送出，名額共300份，送完即止。

主辦單位有機會將活動當日所拍攝的相片或影片作日後宣傳用途。

參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》。

「香港01」擁有最終決定活動舉行或取消之權利 (如天氣或環境因素等) 及按需要保留或更改原定行程 (如出席嘉賓等) 之權利而毋需另行通知參加者。

惡劣天氣下之活動安排：若活動開始前3小時香港天文台已懸掛八號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號，「香港01」將有權取消或順延活動，毋須另行通知。

參加提交資料即表示同意（HealthBaby 生寶臍帶血庫、深圳愛帝宮勤拓容科技發展有限公司及任何第三方合作夥伴、贊助商 ）使用您的個人資料，包括使用和提供您的個人資料，以作接收推廣。

如有任何爭議，「香港01」將保留一切最終決定權。

有關「講座突擊問答送大獎環節」條款及細則

參加者參與是次活動之同時，即代表同意並接受以下條款及細則之約束。如有違反，「香港01」有權隨時取消其參加及獲得獎品之資格。

得獎者需遵照指定程序換領獎品（包括指定日期、時間及地點）並提供相關個人資料以核實得獎者身分。

所有積分獎賞/禮品/得獎名額不設轉讓、補發、退換或兌換成現金或作任何商業用途。若得獎者未能於限期前換領／使用獎品、或未能取得聯絡、或其參加者帳戶因任何原因未能登入，即表示其放棄領取獎品之權利，其得獎資格將被取消，主辦單位不作另行通知，並將不會安排補發獎品，「香港01」將保留處理有關獎品的權利。

如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取獎品，包含但不限於以其他非正式途徑參加活動、違反或侵犯「香港01」的權益等，「香港01」有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

所有產品或服務之宣傳資料、圖片或售價（如有）只供參考。

如有關是次活動所派發獎品出現缺貨等情況，「香港01」保留更改所派發的獎品之權利。

參加者參加是次活動屬自願性質，明白及接納「香港01」並非所提供獎品之供應商。因此有關各項獎品的各方面（包括但不限於質素、保養維護、供應量、商品陳述、任何虛假商品說明或具有誤導性、含糊、遺漏、不明確陳述或供應商之僱員、負責人或代理人之不良營商手法），「香港01」均毋須負上一切法律責任及賠償。

所有禮品之使用須受有關供應商所訂定之條款及細則約束（如適用）。所有獎品／獎賞之使用須受有關贊助商/供應商所訂定之條款及細則約束，及與「香港01」無關；如對獎品／獎賞之使用有任何異議或爭議，贊助商／供應商保留最終決定權。「香港01」不會為獎品／獎賞提供任何運輸、保養、維修、或與使用獎品／獎賞相關的任何服務。

任何涉及換領、兌換、使用獲贈獎品所招致的間接、特殊或衍生的傷害、損失、成本、索賠或任何類型的費用，「香港01」概不負責。

所收集之個人資料僅供是次活動核實身分、聯絡及領獎之用。參加者提供個人資料即表示同意「香港01」之《私隱政策聲明》。

如對是次活動有任何異議或爭議，「香港01」保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行通知。

有關是次活動的條款及細則，一概以此版本為準。