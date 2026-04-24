5月新手爸媽講座｜贏嬰兒奶瓶套裝/三合一UV消毒器/嬰兒棉被

《香港01》旗下「01親子」於2026年5月9日(星期六)再度舉辦「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包括「香港媽媽跨境坐月子新選擇、守護孩子與家人的未來」等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送大獎環節。當天出席並完成上午場或下午場的家長有機會獲豐富福袋名額有限，登記從速。

免費登記參加！

講座大獎【1】HealthBaby嬰兒棉被

HealthBaby柔軟貼膚棉被，純綿材質帶出柔軟舒適感，此材質溫和無刺激，呵護BB肌膚同時安撫寶寶。

講座大獎【2】Cocoonababy 人體工學設計睡枕 及 Suavinex Zero Zero 入門套裝

Cocoonababy 人體工學設計睡枕

專門針對剛出生至3個月的嬰幼兒所需，在兒科物理治療師Danièle Salducci的主理下，聯同法國專業醫療團隊用上十年時間研發，創造出一個同時讓爸媽和寶寶都能安枕無憂的睡枕，堪稱嬰兒睡枕的「完美答案」。Cocoonababy® 符合人體工學設計的睡枕，讓嬰兒保持半胎兒的睡姿，就像置身在母親的子宮內一樣，有助入睡和適應睡眠周期。此外，Cocoonababy® 把嬰兒睡姿重整，有利寶寶的全面發展。

Suavinex Zero Zero 入門套裝

‧ Zero Zero 防脹氣母乳可調流量矽膠奶瓶 180ml + 初生至 2 個月安撫奶嘴

‧ 專利零脹氣奶袋：吸啜時會跟隨收縮，減少寶寶吞嚥空氣，同時幫助避免母乳氧化

‧ 零乳頭混淆設計安撫奶嘴：外形仿真親餵感，降低乳頭混淆風險，親餵與奶瓶餵可隨時切換

‧ 完美入門首選：特別適合新生兒，或吸吮能力較弱的早產寶使用

講座大獎【3】「奶瓶界愛馬仕」：嬰兒奶瓶套裝

講座大獎【4】「英國嬰兒品牌 」：三合一UV消毒器配PPSU奶瓶套裝