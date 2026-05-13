5月新手爸媽講座｜育兒健康及產後主題精華回顧　送豐富福袋大獎

新手爸媽講座於5月9日（星期六）完滿舉行，為一眾準備迎接BB的父母，以及BB剛出生的新手爸媽，解答養育新生兒的常見疑問！現場講座除了分享知識，更設問答送大獎環節，當日出席的家長更獲得精美禮物福袋，立即回顧是次講座的精彩內容，以及豐富獎品名單！



講座涵蓋育兒及健康主題

全日一共有兩場新手爸媽講座，題目包攬「嬰幼兒急救——居家3大保命課」、「如何提昇嬰幼兒的說話能力」、「臍帶血、臍帶膜應用及處理」、「告別手忙腳亂——月子期母嬰核心護理秘笈」，分別由前兒童深切治療部專科護士何穎恩姑娘、言語治療師Miss Carley、生寶臍帶血庫顧問Gigi Hon、愛帝宮月子中心護理部總護士長及網紅母嬰博主黃楊華擔任講者。

講座內容豐富，新手爸媽可以了解嬰幼兒常見緊急情況及急救方法、嬰幼兒語言發展階段及提升溝通能力的方法，以及對臍帶血有更深入了解，產後媽媽也能了解坐月的護理重點。現場更送出豐富禮品包及終極大獎。

設Q&A送大獎環節 答問題贏走豐富禮品

現場設Q&A環節，歡迎家長提問，活動更加入問答送大獎環節。當日出席的家長可以親身聽專家分享專業知識，學習如何辨識BB的各種問題及解決方法，更能帶走豐富禮品，有豐富收穫！

01親子「5月新手爸媽講座」豐富福袋獎品

1. 佐藤小童退熱貼（6片裝）

2. Elevit母乳及產後媽媽配方體驗裝（1盒）

3. HealthBaby 手巾仔（1件）

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孕程首1,000 日 必備營養基礎守護母嬰健康

全港 No.1 最多臨床實證孕婦營養補充品牌愛樂維®，針對 3 大孕程同媽媽腸道健康，提供精準營養支援：

1. 準媽媽配方：適合計劃懷孕至懷孕首12週

蘊含 Metafolin® 親和葉酸、維他命、礦物質及微量元素，Metafolin® 親和葉酸100% 可被人體吸收，針對亞洲女性體質，支持 BB 腦神經發展。

2. 懷孕媽媽DHA配方：適合懷孕13週至BB出生

採用醫用級魚油 MEG-3 DHA (200mg)**，支援 BB 腦部同視力發展、同時提供其他關鍵營養素、支持免疫力發展，仲有助媽咪維持好心情！

3. 母乳及產後媽媽配方：適合產後及哺乳期

生完BB，旅程先剛剛開始！呢個階段要支持產後精力恢復，母乳及產後媽媽配方含 200mg DHA 及250mcg葉黃素 ，將最好嘅營養傳遞畀 BB。

4. 全孕程適用：益生菌配方 🛡️

由懷孕起至哺乳期嘅1000日，日日都咁重要！益生菌配方專為懷孕及授乳婦女而設，嚴選活性黃金益生菌組合 ( LA-5®、LGG®、BB-12®），支持 BB 免疫力！同時不阻媽咪輕鬆暢便。

全港 No.1 最多臨床實證孕婦營養補充品牌愛樂維®

01親子「5月新手爸媽講座」大獎

1. HealthBaby嬰兒棉被

2. Cocoonababy人體工學設計睡枕及Suavinex Zero Zero入門套裝

3. Hegen：Majestic Stallion Collection 駿馬典藏系列（Hegen PCTO™ PPSU 多功能寬口奶瓶 240ml/8oz、Hegen駿馬型矽膠牙膠、Hegen PCTO™ 收納儲存蓋）

4.「英國嬰兒品牌 」：三合一UV消毒器配PPSU奶瓶套裝

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講座嘉賓及機構介紹

1. 前兒童深切治療部專科護士何穎恩姑娘

何穎恩姑娘為前兒童深切治療部專科護士，擁有香港大學護理系碩士學歷，於兒科臨床領域累積近十年經驗，對嬰幼兒健康及急救處理具豐富專業知識和經驗。何穎恩姑娘亦同時擁有多項專業資格，包括IAIM國際嬰兒按摩導師、MISA國際校園按摩導師，以及TQUK國際認證催乳師與國家高級催乳師。

講座先介紹嬰幼兒最易出現的危急情況，包括嗆奶及哽塞的分別及原因，以及這兩種情況的家居急救方法。下一個環節就是講解BB發燒的原因，教家長識別緊急情況，如果BB出現某些特定症狀就要立即求醫，以及如何應對一般的發燒及痙攣。最後，便是常見的家居安全主題，介紹各個BB在家中容易受傷的陷阱，如燙傷、燒傷、化學灼傷等，並設簡單問答環節。相信各位新手父母都獲益良多。

2. 言語治療師Miss Carley

Miss Carley為言語治療師及英文教師，有豐富言語治療經驗，為多個親子平台擔任顧問及撰寫專欄，分享育兒瑣事、言語發展，及英語學習貼士等資訊。

講座先講解嬰幼兒的語言表達及理解發展階段，讓家長了解不同歲數的語言能力。其後分享語言發展遲緩的徵狀，教家長判斷不同年齡的小朋友是否屬於發展遲緩。接下來的環節就是分享如何提升寶寶的溝通能力，附各年齡階段的訓練指南，幫助家長用具體方式提升BB的溝通能力。最後，Miss Carley解答5個有關小朋友語言發展的迷思，包括「睇電視和IPad對小朋友學說話有幫助嗎？」、「奶咀會否妨礙小朋友的語言發展？」等問題，為家長解惑。

3. HealthBaby生寶臍帶血庫

HealthBaby生寶臍帶血庫提供臍帶血及臍帶膜的採集、處理及儲存服務，並有完善的儲存及處理系統。機構採用BioArchive®全自動幹細胞處理系統，並在樣本收集後盡快進行處理，以保留幹細胞的活性。

機構重視臍帶血庫的品質和安全標準，已取得多項國際認證，同時在香港科學園配備實驗室設備及處理技術，配備24小時監察系統及液態氮儲存設備，確保臍帶血樣本能長期妥善保存，是全港唯一醫療級臍帶血庫。生寶亦設有系統化收集流程，包括生產前安排、入院時收集臍帶血樣本，以及生產後送往實驗室進行處理與儲存等，讓整個流程更清晰有序。

現時，生寶已累積多宗幹細胞成功移植案例，可見臍帶血庫的儲存及處理技術成熟。此外，生寶亦設有臍帶血配對搜尋網絡，並提供合約條款及客戶保障安排。多年來，已有不少家庭及星級客戶選用相關服務，是許多家庭的安心之選。

講座先講解臍帶血及臍帶膜的發展和應用，解釋臍帶血能如何幫助治療兒童癌症，並分享多宗臍帶血幹細胞、臍帶膜幹細胞的治療實例。其次是介紹臍帶血幹細胞的處理設備，以及臍帶血、臍帶膜幹細胞儲存設備。最後分享連續17年最多父母選擇生寶的原因。

4. 愛帝宮月子中心

愛帝宮月子中心成立至今已有19年，至今已服務超過6萬個家庭，積累不同類型的護理案例。中心以科學服務體系為基礎，設10大科學服務體系及8大專業團隊，為產後媽媽及嬰兒提供全面的護理服務。

當日講座全面講解產後孕婦面對問題、新生兒護理問題，教在場父母分析箇中原因以及如何護理，包括產後媽媽常見五大護理問題，包括傷口、乳房、感染、蕁麻疹、產後出血等；新生兒問題包括餵養、腸脤氣、腸絞痛等等。然後介紹愛帝宮月子中心，向在場人士講解中心專業人士如何有條理、有系統地照顧母嬰需要。

中心提供24小時專業護士守護，護理人員會持續關注母嬰健康情況，並根據媽媽的體質與寶寶的發展狀況，量身制定專屬的護理計畫，涵蓋飲食、康復與餵養指導等，協助媽媽逐步恢復身體狀態。愛帝宮的護理團隊均具備專業護理院校背景及豐富臨床工作經驗，需經過嚴謹的面試篩選及持續專業考核，以確保護理質素。

此外，中心亦提供跨境坐月配套服務，包括交通安排、證件辦理指導及線上育兒指導群，讓香港媽媽能得到全面支援。