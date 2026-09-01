9月新手爸媽講座｜豐富福袋 鈣片/儲奶袋/紗布/口水兜/天然紙巾

《香港01》旗下「01親子」於2026年9月20日(星期日)即將舉行「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包括「寶寶安睡實用貼士、預防媽媽產後抑鬱、守護孩子與家人的未來、香港媽媽跨境坐月子新選擇」等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送大獎環節。當天出席並完成上午場或下午場的家長有機會獲豐富福袋名額有限，登記從速。

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新手爸媽講座福袋禮品【1】Pure bamboo 天然竹纖維面紙

Pure Bamboo 天然竹漿紙巾以純天然100%竹漿製造，保留天然原色，絕無添加漂白劑、香料及螢光劑等。產品符合FDA食品級安全認證，並經高溫蒸煮消毒製造。它的主要特點是柔韌度高、吸水力強且不易掉紙屑，適合敏感肌膚及嬰幼兒日常使用。

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新手爸媽講座福袋禮品【2】HealthBaby 送出 多用途嬰兒口水兜、精美棉質紗巾

新手爸媽講座福袋禮品【3】Brighter Health 送出 牛乳鈣片(巧克力味)(150片)

適合追求骨骼牙齒健康，有成長發育需求的青少年兒童，其功效為有助於骨骼和牙齒發育及堅固，並維持骨密度。食用方法：1至3歲壓碎食，如3歲以上可咬碎食。

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新手爸媽講座福袋禮品【4】b&h 送出 雙層感溫母乳儲奶袋（3片袋）

這款 D&H 雙層感溫母乳儲奶袋（250ml）有多樣賣點，包括溫度顯示功能，幫助媽媽輕鬆掌握餵哺的溫度、採用雙重夾鏈防漏與站立式設計，方便日常儲存及糾納。而產品經過 E-beam 電子束消毒，確保衛生無菌。此外，其材質符合 FDA 標準且不含雙酚A（BPA Free），更加安全可靠。

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新手爸媽講座福袋禮品【5】佐藤小童退熱貼（6片裝）

佐藤小童退熱貼（6片裝）專為兒童設計。其高水分凝膠能迅速散熱降溫，並提供持久的清涼效果。其弱酸性材質溫和親膚，且黏貼牢固不易脫落，有效並安全地舒緩兒童發燒及頭痛帶來的不適。

新手爸媽講座福袋禮品【6】HiPP喜寶有機活泉水蘋果汁 200ml（1盒）及感官啟蒙床圍布書（1份）

採用100%有機蘋果與天然活泉水調配，味道酸甜開胃且溫和清爽，對寶寶腸胃零刺激，為幼兒補水與啟蒙果汁風味的優質首選。