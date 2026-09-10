Michael Jackson女兒談夢幻莊園生活揭嚴格規矩：承擔責任才可玩

撰文：阿言
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米高積遜（Michael Jackson）生前打造的「夢幻莊園」（Neverland Ranch）私人莊園，一直都是大眾關注的焦點。近日，他的女兒Paris Jackson分享自己童年在莊園裡與父親的生活，亦談到父親當年對子女的管教方式。

Neverland Ranch佔地逾億呎　曾成爭議焦點

Michael Jackson於1988年購入位於加州的Santa Ynez Valley，該莊園佔地約1.18億平方呎。其後Michael Jackson將莊園改名為「Neverland Ranch」，名字取自《小飛俠》中的夢幻島，裡面的小朋友永遠不會長大。

莊園內設有私人戲院、摩天輪、碰碰車、火車及動物園等設施，Michael Jackson亦曾經邀請患病兒童及弱勢兒童到訪。後來，Neverland亦成為Michael Jackson多宗爭議的核心地點。

Paris Jackson罕談童年　年幼時曾與兄弟在莊園生活

最近，Michael Jackson的女兒Paris Jackson登上Podcast節目《Call Her Daddy》，罕有地分享自己童年在Neverland Ranch的生活。

Paris澄清，她與哥哥Prince、弟弟Bigi都只是年幼時於Neverland Ranch住過幾年，並非整個童年都在那裡生活。她當時是在家接受教育，每天起床後她都會到家中的課室上課。

從小要求子女守規矩　完成家務及功課後才可娛樂

她回憶童年時家中有一套清晰的規矩，只要表現良好、完成家務、做完功課，到了周末才能去莊園內的動物園、玩遊樂設施或者看電影。她指父親從小已經清楚說明，莊園內的遊樂設施不屬於他們，而是為那些家境困難、罹患重病，以及無法到迪士尼樂園玩的小朋友而設。

Paris續指這套「做好自己責任才有獎勵」的方式也一直延續，到後來他們經常轉換居住的酒店，父親仍堅持這個原則。當時他們不會在同一個地方住超過一年，即使在拉斯維加斯這些充滿娛樂場所的地方居住，他們仍需做好自己應做的事，周末才被允許看電視及電影、到遊樂場或其他地方玩。

Paris亦談到父親離世後，2009年追思會上的經歷。當年她只有11歲，她覺得自己應該要說些甚麼，於是便臨時在台上發言，而她至今也沒有重看當年追思會的片段。

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