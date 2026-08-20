張敬軒直播接母親來電驚聞親戚患晚期癌症　坦言最怕父母深夜來電

張敬軒早前在直播期間突然接到母親來電，得知有親戚患上晚期胰臟癌。他感慨人生無常，更坦言隨着年紀漸長，最怕就是深夜收到父母的來電，多年來都保持手機不離身。他亦提醒大家要珍惜與愛的人相處的時間，不要花太多時間在社交平台上。



軒仔直播時母親突然來電 得知親戚患晚期胰臟癌

早前，張敬軒在社交平台直播宣傳新歌，期間突然收到母親羅姨的電話，他在鏡頭前接聽，並開擴音讓母親與粉絲打招呼。軒仔見母親還有話想說，便問是否有急事並關掉擴音，之後他神情變得沉重，回應：「你訂機票啦。」

講完電話後，軒仔向大家交代，指母親打來是通知他，有親戚患晚期胰臟癌。他歎息人生無常，表示待會直播完結後會再致電母親。

坦言最怕父母深夜來電 多年來24小時機不離身

他坦然到了某個年紀就很怕父母半夜來電，會24小時機不離身，即使夜晚也不會關機。他直言自己是獨子，又與父母分開居住，有時見到父母深夜來電時「個心會離一離」。這幾年只要表演完，或者拍廣告不用埋位時，他總會隨身帶着電話。

感慨人生無常 籲大家多與愛的人見面

這次的事件亦令他感慨人生無常，他亦籲大家：「愛你所愛，多啲同你所愛嘅人多啲見面」，表示不要花太多時間在社交平台上，他指自己這兩年已減少用社交平台，將更多時間放在自己的生活和工作上。