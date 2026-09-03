兒童學習｜邊打籃球邊計數？丹麥研究：運動結合數學提升解難成績

兒童成長｜數學概念抽象，不少學生在課室聽課時容易感到沉悶甚至抗拒。丹麥有大學近日發表一項創新研究，安排小學生一邊在籃球場上練習運球投籃，一邊解答數學難題。研究結果證實，這種將體育運動與學科知識結合的教學模式，不僅能有效提升學生的數學理解能力與成績，更可大大增加學習動機。



籃球場變身數學課室：拋開粉筆動態學習

傳統課堂上，學生往往需要安坐座位、面對黑板與大量工作紙；而在這項創新的教學法中，籃球場地板直接化身為互動黑板。

由丹麥哥本哈根大學進行的先導研究，招募11至13歲的學童參與「籃球數學」實驗課程。在課堂上，學生不再單純坐著聽講，而是需要一邊進行拍球、運球及射籃等技巧訓練，一邊即時解答各類數學題目。

分數加減結合投籃：提升解難與人際交往能力

在實驗過程中，學生分組進行籃球練習時，需要同步計算例如分數的加減乘除，或是將分數轉換為百分比與小數等概念。每節課堂結束後，老師會與學生共同檢討學習成效，並由學生親自為課程的趣味度及挑戰難度進行評分。

研究團隊指出，將動態運動融入學科學習具有多重正面效果：

提升學習主動性：

擺脫傳統死記硬背的模式，令學生在課堂上更有自主權與學習動力。

促進數學成績：

實踐數據顯示，參與學生的數學理解力顯著提高，整體學科成績亦有進步。

全方位技能發展：

在分組協作與運動過程中，同步強化學生的體能、邏輯解難以及人際溝通技巧。