想提升子女記憶力？即試6款血清素食物 睡眠、運動同樣重要

血清素有助增強記憶力、穩定情緒、助眠以及穩定食慾。若想孩子記憶力更好、情緒更穩定，可以試試以下6款含血清素的食物！



血清素是一種單胺型神經傳導物質，有助增強記憶力、穩定情緒、助眠以及穩定食慾，被認為是一種幸褔快樂情緒穩定劑，並且必須從飲食獲取。而日常中有很多可以補充血清素的天然食物，以下介紹6種常見的食物：

【1】乳製品

蛋白質可以顯著提高血液中的色胺酸濃度，因此大部分的乳製品都能夠補充血清素。想補充蛋白質，部分人可能會先聯想到牛奶，不過牛奶含有乳糖、過敏原，會刺激腸胃、干擾荷爾蒙，患有「乳糖不耐症」的人士應避免飲用。

而芝士、乳酪等，對腸胃比較溫和，也是色胺酸來源的食物。

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【2】豆製品

豆腐、豆腐乾等的豆製品都能夠補充血清素，每100克的傳統豆腐便會含有0.07克的色胺酸。不過，直接食用豆子、喝豆漿，比較容易導致胃脹。因此，更建議大家選擇豆腐、豆干等「發酵豆製品」。

【3】堅果

杏仁、腰果、開心果等堅果類，除了富含健康脂肪與豐富的「維他命B」，也是重要的血清素來源。曾有研究發現，吃堅果有助降低罹患癌症、心臟病和呼吸系統疾病的死亡風險。

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【4】三文魚

三文魚內含有豐富的油脂，可以提升人體的血清素。當中更含有優質的 Omega-3 脂肪酸，除了可以降低大腦發炎，亦能增加神經細胞膜的彈性，更容易釋放出血清素。除了三文魚，鮪魚、鯖魚、比目魚亦是不錯的選擇。

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【5】奇異果

奇異果是少數含有與血清素相關成分的水果，具抗氧化作用。有研究表示，奇異果能讓血清素的代謝物上升，若每天食用2顆，並持續4個星期，也可以改善睡眠品質。奇異果不只富含維他命C，還有豐富的膳食纖維與抗氧化物，能有效促進腸胃消化、穩定血糖。

【6】櫻桃／車厘子

櫻桃主要可以透過提升褪黑激素來調節血清素系統，更能有效改善失眠與焦慮的問題。

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其他提升血清素的方法

1. 充足睡眠

規律的作息時間能夠讓身體更有效地產生和利用血清素，以穩定血清素水平。

2. 運動

適度的有氧運動如慢跑、游泳和踏單車等，都有助大腦分泌血清素；此外，冥想、瑜珈都可以增加血清素的合成。