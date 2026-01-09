研究顯示父母運動量與子女有直接影響 兒童至少要有1小時體能活動

瑞士一項研究表明，父母與子女的運動模式息息相關。如果父母經常運動，他們的孩子往往也會更活躍。



世界衞生組織建議，對所有健康的5-17歲兒童及青少年來說，他們應每星期平均每天進行最少60分鐘中等至劇烈強度（以帶氧運動為主）的體能活動。當中應包括每星期有最少三天進行劇烈強度的帶氧運動，以及可強化肌肉和骨骼的活動。

父母運動模式影響其子女活動量

瑞士SOPHYA團隊推斷家長是影響兒童活動量的關鍵角色，因此決定探討父母的日間運動模式是否與其子女的運動模式有關聯。

研究團隊一共收集了686對母子組合及373對父子組合的樣本數據，當中收集了父母及其子女的中等至劇烈強度體能活動量（MVPA）、低強度體能活動量（LPA）及靜坐行為（SB）。研究結果表明，如果父母改變運動習慣，孩子也會跟著改變。不過，子女的改變幅度明顯較小。

兒童更慣性模仿同性父母活動模式

當母親改變運動行為時，子女的改變約為母親的1/18；而當父親改變運動行為時，子女的改變約為父親的1/29。可見父母的行為確實對子女有影響，當中母親的影響力會更大，但整體效果相對較弱。

研究同時發現，若母親以中高強度活動量取代靜坐行為，對其女兒的運動構成有更強的影響，這同樣表明親子運動模式受到同性互動和家庭層面機制的影響。研究團隊推斷，兒童或會模仿同性父母的活動模式。

多運動、少靜坐 培養兒童運動習慣

研究團隊又指，由於父母和孩子的運動模式確實存在關聯，可能產生長期的益處。因此建議父母可以在日常生活中多運動、少靜坐，可以成為兒童培養健康運動習慣的重要切入點。