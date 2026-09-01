食物安全｜台灣新東陽新竹米粉驗出微量甲醛　食安中心籲停食

不少家庭日常都會煮米粉作快餐或幼兒主食，但家長購買時要特別留意！食物環境衞生署食物安全中心公布，一個由台灣進口的新東陽新竹米粉樣本被驗出含有微量甲醛。食安中心已即時呼籲市民停止食用受影響批次的產品，業界如持有亦應立即停止出售或使用。



涉事新東陽米粉驗出甲醛 食安中心即時封存450箱

食安中心表示，早前透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取該款預先包裝米粉樣本進行檢測，結果顯示樣本含有百萬分之12的甲醛。

涉事產品資料：

- 產品名稱：新竹米粉

- 品牌：新東陽

- 源地：台灣

- 淨重：300克

- 分銷商：B&S Company

食安中心在跟進調查中發現，涉事分銷商的倉庫內尚存有約450箱受影響批次的產品，中心已即時將相關批次全數封存，防止流入市面。

加強抽檢市面逾70樣本 未見其他違規

因應今次事件，食安中心已在進口及零售層面加強甲醛測試。近期抽取的超過70個食物樣本（包括白菜、各類蔬菜及米粉），除上述涉事米粉樣本外，其餘檢測結果全部合格。

此外，食安中心由2023年1月至上月期間，共抽取超過175個米粉樣本作各項化學及常規檢測，當時所有樣本均順利通過測試。