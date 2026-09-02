南韓小學生研發防毒手機支架奪全場最高榮譽 望為逃生者爭取時間

南韓日前舉行「2026年青年發明節」，來自慶尚南道巨濟市的12歲小學生金智温（音譯），憑藉一款結合過濾毒氣功能的緊急呼吸「手機支架」，成功擊敗眾多中學生參賽者，勇奪全場最高榮譽「總統獎」。其後，她將300萬韓元獎金全數捐予發展中國家，希望藉此幫助更多有需要的貧困兒童，展現出善心和大愛。



靈感源自酒店大火悲劇 思索火警自救良方

這項救命發明的背後，源於兩年前京畿道富川市一場奪走 7 條人命的酒店大火。金智温當時透過新聞得知，有被困火場的住客在生命最後關頭打電話向家人道別，這份震撼讓她久久未能釋懷，並促使她思考，如何在消防員趕抵現場前，為被困者爭取寶貴的生存時間。

其後她在參觀消防局時了解到，火災中絕大部分罹難者均死於吸入濃煙及有毒氣體。雖然傳統火警指引常教導民眾以濕毛巾掩住口鼻，但在危急關頭，往往難以即時找到水源及毛巾自救。

南韓12歲小學生金智温憑藉一款結合過濾毒氣功能的緊急呼吸「手機支架」，勇奪「2026年青年發明節」最高榮譽「總統獎」。

結合現代人「機不離手」習慣 爭取黃金逃生時間

金智温觀察到現代人大多「機不離手」，甚至連睡覺時都會將手機放在枕頭邊，於是她萌生出將防毒裝備與手機支架結合的構思。

在學校老師的協助與指導下，她成功研發出這款多功能支架：

平日用途：作為一般手機支架使用，便於隨身攜帶。

內置防護：支架內部藏有活性炭纖維及無紡布濾網。

緊急逃生：遇上火警時，只需迅速展開支架即可直接覆蓋口鼻，有效阻隔濃煙與有毒微粒。

金智温坦言，這款裝置的保護時效雖然無法與專業防毒面具媲美，但在突發火警的初期，已足以為逃生者爭取最關鍵的1至2分鐘黃金逃生時間。

南韓12歲小學生金智温憑藉一款結合過濾毒氣功能的緊急呼吸「手機支架」，勇奪「2026年青年發明節」最高榮譽「總統獎」。

獲獎展現大愛 300萬韓元獎金全數捐出

金智温不僅在青年發明節中榮獲最高榮譽「總統獎」，更獲頒 300 萬韓元（約港幣 1.7 萬元）獎金。然而，年僅12歲的她並未將獎金留給自己，而是決定將全數款項捐予發展中國家，希望藉此幫助更多有需要的貧困兒童，展現出善心和大愛。