美國17歲少年發明家研發全新電動摩打獲獎　有望改變電動車行業

現時各地都重視STEM教育，從小就培養小朋友對科技的興趣和學習相關知識，令不少孩子對研發新事件抱有濃厚興趣。美國17歲少年Robert Sansone熱愛研發各項科技用品，早前就發明了一個全新電動摩打，嬴得美國國際科技展覽會（ Regeneron ISEF）的一等獎，其發明有望改變電動車行業的發展！



Robert Sansone 出生於美國佛羅里達州，一直熱衷於發明新項目，年僅17歲就已經在課餘時間研發過逾60個項目，當中包括機械手、小型賽車、高速跑鞋等，全程投入興趣中，更可謂是天賦異稟。

他在幾年前看過一段關於電動車優缺點的影片。片中講述大部分電動車的摩打生產時都需要使用稀土磁鐵，但提取稀土的經濟成本高昂，更會對環境造成深遠影響。因此激起了Sansone的興趣，他著手發明一款毋須使用稀土材料的摩打，他改良了常見的「同步磁阻馬達」，這種摩打一般用於風扇等小型用具上，雖然成本低廉，但功率不足未能用於電動車上，而他則用不同方法破解這種摩打的局限。

短短一年內，Sansone便研發了一款新型同步磁阻馬達，比現有的機型有更大扭力和效率。他用3D 打印的技術製作原型，並使用各種儀器測量功率。最後這個發明令評審非常驚艷，最終贏得了美國國際科技展覽會的一等獎和 75,000 美元獎金，他亦表示將來會為這項技術申請專利。他的發明可謂是電動車界的一大突破，或者有望改變電動車業依賴稀土元素的現象，為保護環境出一分力。

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